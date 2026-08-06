Turcia încearcă să devină noul paradis fiscal pentru investitori.Promite taxe mici și beneficii generoase

Turcia încearcă să își consolideze poziția ca centru regional pentru investiții și administrarea averilor, lansând un pachet de stimulente fiscale destinat investitorilor și persoanelor cu venituri ridicate din străinătate. Autoritățile de la Ankara speră să profite de incertitudinile care afectează alte centre financiare, precum Londra sau orașele din Golf, pentru a atrage noi rezidenți și capital.

Noile măsuri includ taxe reduse pe moșteniri, posibilitatea ca veniturile obținute în afara Turciei să fie scutite de impozitare timp de până la 20 de ani și un program de amnistie fiscală pentru activele nedeclarate deținute în străinătate.

Ankara vrea să devină un centru financiar regional

Inițiativa face parte din eforturile autorităților turce de a transforma țara într-un centru financiar și investițional pentru regiune, după o perioadă în care instabilitatea politică și politicile monetare neconvenționale au afectat încrederea investitorilor.

În ultimii ani, inflația ridicată și deprecierea repetată a lirei turce i-au determinat pe mulți dintre cei mai bogați cetățeni ai țării să își transfere activele în străinătate. În același timp, proiecte ambițioase precum Centrul Financiar Istanbul nu au reușit, până acum, să concureze cu marile huburi financiare din statele din Golf, scrie theprint.in.

Mizează pe dificultățile altor centre financiare

Noile facilități sunt introduse într-un moment în care mai multe destinații preferate de investitori se confruntă cu provocări.

În Regatul Unit, eliminarea regimului fiscal destinat rezidenților cu domiciliul fiscal în străinătate („non-dom”) a determinat numeroși milionari să caute alte jurisdicții. Italia a devenit una dintre principalele beneficiare ale acestui fenomen, datorită sistemului său de impozitare forfetară și apropierii geografice.

În paralel, Dubai și Abu Dhabi, care au atras în ultimii ani numeroși investitori și administratori de fonduri datorită regimului fiscal favorabil, au fost afectate de tensiunile regionale generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, ceea ce a ridicat întrebări privind stabilitatea pe termen lung a regiunii.

Ankara speră să se prezinte drept o alternativă aflată mai aproape de Europa, chiar dacă analiștii consideră că rămâne de văzut câți investitori vor decide efectiv să se relocheze.

„Suntem hotărâți să transformăm Turcia nu doar într-o destinație pentru investiții, ci într-un centru global în care investițiile sunt administrate, comerțul este coordonat, iar capitalul se întâlnește”, declara anterior președintele Recep Tayyip Erdoğan.

Diaspora turcă, una dintre principalele ținte

Autoritățile speră să atragă în special cetățeni turci cu averi importante stabiliți în țări precum Germania și Regatul Unit.

Germania găzduiește cea mai mare diasporă turcă din lume, estimată la aproximativ trei milioane de persoane, în timp ce în Marea Britanie comunități numeroase trăiesc în special în nordul și estul Londrei.

Ce au făcut liderii europeni cu revolverele primite cadou de la Erdogan la Summitul NATO de la Ankara

Pe lângă avantajele fiscale, Turcia mizează și pe atractivitatea stilului de viață. Istanbulul oferă acces la servicii medicale moderne, școli internaționale, infrastructură pentru iahturi și proprietăți exclusiviste pe malul Bosforului, într-un oraș cu o istorie de peste două milenii și monumente emblematice precum Hagia Sophia și Palatul Topkapî.

Pentru europeni, apropierea geografică reprezintă un alt avantaj, alături de conexiunile rapide cu Asia și temperaturile estivale, în general, mai moderate decât în statele din Golf.

Persistă însă întrebări privind mediul investițional

În ciuda noilor stimulente, Turcia continuă să fie privită cu prudență de o parte a investitorilor internaționali.

Analiștii atrag atenția asupra preocupărilor legate de protecția dreptului de proprietate și de extinderea utilizării confiscării unor companii de către stat. Fondul suveran TMSF, care administrează active confiscate, controlează în prezent peste 1.000 de companii.

De asemenea, Centrul Financiar Istanbul, inaugurat în 2023 cu obiectivul de a transforma orașul într-un hub financiar global, nu a reușit până acum să atragă un număr semnificativ de instituții financiare internaționale, în pofida prezenței Băncii Centrale și a principalelor bănci de stat.

Cetățenie în schimbul investițiilor

Un alt instrument pe care Ankara îl promovează este programul de acordare a cetățeniei prin investiții.

Persoanele care cumpără proprietăți imobiliare în valoare de cel puțin 400.000 de dolari și le păstrează timp de minimum trei ani pot solicita cetățenia turcă. Programul, lansat în 2017, a atras în special investitori din Rusia și China, datorită condițiilor considerate mai accesibile decât în alte state.

Compania de consultanță Henley & Partners a inclus anul acesta Turcia pe lista jurisdicțiilor considerate atractive pentru mobilitatea internațională.

Potrivit reprezentanților companiei, există un interes tot mai mare din partea unor potențiali investitori din India, Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Franța.

„Turcia este una dintre puținele țări care combină un program de cetățenie prin investiții cu un sistem fiscal conceput pentru familiile internaționale cu averi mari”, a declarat Peter Ferrigno, director pentru servicii fiscale în cadrul Henley & Partners.

Fiscalitatea nu este singurul criteriu

Cu toate acestea, unii antreprenori consideră că mediul de afaceri cântărește mai mult decât avantajele fiscale.

Enes Basar, director al diviziei britanice a companiei turce Kervan Gida, s-a mutat la Londra în 2017 pentru o perioadă care trebuia să dureze doi ani, însă locuiește acolo și în prezent.

„Mă gândesc mai mult la cum îmi pot dezvolta afacerea decât la nivelul taxelor. Aș putea conduce compania din Turcia, dar este mult mai ușor să fac acest lucru din Londra”, a declarat el.

La rândul său, Timothy Ash, expert în Eurasia la Chatham House, consideră că stimulentele fiscale și calitatea vieții pot face din Turcia o alternativă atractivă pentru unii investitori, însă subliniază că țara nu dispune încă de masa critică de instituții și servicii financiare internaționale care să rivalizeze cu centre precum Dubai, Doha sau Riad.