 Turcia încearcă să devină noul paradis fiscal pentru investitori.Promite taxe mici și beneficii generoase | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Turcia încearcă să devină noul paradis fiscal pentru investitori.Promite taxe mici și beneficii generoase

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Turcia încearcă să își consolideze poziția ca centru regional pentru investiții și administrarea averilor, lansând un pachet de stimulente fiscale destinat investitorilor și persoanelor cu venituri ridicate din străinătate. Autoritățile de la Ankara speră să profite de incertitudinile care afectează alte centre financiare, precum Londra sau orașele din Golf, pentru a atrage noi rezidenți și capital.

Turcia mizează pe atracția Istanbulului
Turcia mizează pe atracția Istanbulului/FOTO: Pixabay

Noile măsuri includ taxe reduse pe moșteniri, posibilitatea ca veniturile obținute în afara Turciei să fie scutite de impozitare timp de până la 20 de ani și un program de amnistie fiscală pentru activele nedeclarate deținute în străinătate.

Ankara vrea să devină un centru financiar regional

Inițiativa face parte din eforturile autorităților turce de a transforma țara într-un centru financiar și investițional pentru regiune, după o perioadă în care instabilitatea politică și politicile monetare neconvenționale au afectat încrederea investitorilor.

În ultimii ani, inflația ridicată și deprecierea repetată a lirei turce i-au determinat pe mulți dintre cei mai bogați cetățeni ai țării să își transfere activele în străinătate. În același timp, proiecte ambițioase precum Centrul Financiar Istanbul nu au reușit, până acum, să concureze cu marile huburi financiare din statele din Golf, scrie theprint.in.

Mizează pe dificultățile altor centre financiare

Noile facilități sunt introduse într-un moment în care mai multe destinații preferate de investitori se confruntă cu provocări.

În Regatul Unit, eliminarea regimului fiscal destinat rezidenților cu domiciliul fiscal în străinătate („non-dom”) a determinat numeroși milionari să caute alte jurisdicții. Italia a devenit una dintre principalele beneficiare ale acestui fenomen, datorită sistemului său de impozitare forfetară și apropierii geografice.

În paralel, Dubai și Abu Dhabi, care au atras în ultimii ani numeroși investitori și administratori de fonduri datorită regimului fiscal favorabil, au fost afectate de tensiunile regionale generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, ceea ce a ridicat întrebări privind stabilitatea pe termen lung a regiunii.

Ankara speră să se prezinte drept o alternativă aflată mai aproape de Europa, chiar dacă analiștii consideră că rămâne de văzut câți investitori vor decide efectiv să se relocheze.

„Suntem hotărâți să transformăm Turcia nu doar într-o destinație pentru investiții, ci într-un centru global în care investițiile sunt administrate, comerțul este coordonat, iar capitalul se întâlnește”, declara anterior președintele Recep Tayyip Erdoğan.

Diaspora turcă, una dintre principalele ținte

Autoritățile speră să atragă în special cetățeni turci cu averi importante stabiliți în țări precum Germania și Regatul Unit.

Germania găzduiește cea mai mare diasporă turcă din lume, estimată la aproximativ trei milioane de persoane, în timp ce în Marea Britanie comunități numeroase trăiesc în special în nordul și estul Londrei.

Ce au făcut liderii europeni cu revolverele primite cadou de la Erdogan la Summitul NATO de la Ankara

Pe lângă avantajele fiscale, Turcia mizează și pe atractivitatea stilului de viață. Istanbulul oferă acces la servicii medicale moderne, școli internaționale, infrastructură pentru iahturi și proprietăți exclusiviste pe malul Bosforului, într-un oraș cu o istorie de peste două milenii și monumente emblematice precum Hagia Sophia și Palatul Topkapî.

Pentru europeni, apropierea geografică reprezintă un alt avantaj, alături de conexiunile rapide cu Asia și temperaturile estivale, în general, mai moderate decât în statele din Golf.

Persistă însă întrebări privind mediul investițional

În ciuda noilor stimulente, Turcia continuă să fie privită cu prudență de o parte a investitorilor internaționali.

Analiștii atrag atenția asupra preocupărilor legate de protecția dreptului de proprietate și de extinderea utilizării confiscării unor companii de către stat. Fondul suveran TMSF, care administrează active confiscate, controlează în prezent peste 1.000 de companii.

De asemenea, Centrul Financiar Istanbul, inaugurat în 2023 cu obiectivul de a transforma orașul într-un hub financiar global, nu a reușit până acum să atragă un număr semnificativ de instituții financiare internaționale, în pofida prezenței Băncii Centrale și a principalelor bănci de stat.

Cetățenie în schimbul investițiilor

Un alt instrument pe care Ankara îl promovează este programul de acordare a cetățeniei prin investiții.

Persoanele care cumpără proprietăți imobiliare în valoare de cel puțin 400.000 de dolari și le păstrează timp de minimum trei ani pot solicita cetățenia turcă. Programul, lansat în 2017, a atras în special investitori din Rusia și China, datorită condițiilor considerate mai accesibile decât în alte state.

Compania de consultanță Henley & Partners a inclus anul acesta Turcia pe lista jurisdicțiilor considerate atractive pentru mobilitatea internațională.

Potrivit reprezentanților companiei, există un interes tot mai mare din partea unor potențiali investitori din India, Statele Unite, Regatul Unit, Germania și Franța.

„Turcia este una dintre puținele țări care combină un program de cetățenie prin investiții cu un sistem fiscal conceput pentru familiile internaționale cu averi mari”, a declarat Peter Ferrigno, director pentru servicii fiscale în cadrul Henley & Partners.

Fiscalitatea nu este singurul criteriu

Cu toate acestea, unii antreprenori consideră că mediul de afaceri cântărește mai mult decât avantajele fiscale.

Enes Basar, director al diviziei britanice a companiei turce Kervan Gida, s-a mutat la Londra în 2017 pentru o perioadă care trebuia să dureze doi ani, însă locuiește acolo și în prezent.

„Mă gândesc mai mult la cum îmi pot dezvolta afacerea decât la nivelul taxelor. Aș putea conduce compania din Turcia, dar este mult mai ușor să fac acest lucru din Londra”, a declarat el.

La rândul său, Timothy Ash, expert în Eurasia la Chatham House, consideră că stimulentele fiscale și calitatea vieții pot face din Turcia o alternativă atractivă pentru unii investitori, însă subliniază că țara nu dispune încă de masa critică de instituții și servicii financiare internaționale care să rivalizeze cu centre precum Dubai, Doha sau Riad.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Neluțu Varga a luat foc: „Scoate-l pe ăla că nu mai suport!”. Care este singurul transfer făcut de Marian Copilu la CFR. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Cum îți organizezi bagajul ca să nu plătești extra la avion? Obiectul care nu trebuie să-ți lipsească la drum
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc printre cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Carburanții încep să se ieftinească. De ce nu toate benzinăriile au redus încă prețurile
playtech.ro
image
Singurul jucător de la FCSB care s-ar potrivi stilului de joc al lui Tromso. „Pe el l-aș lua”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
Un cuplu proaspăt căsătorit a avut parte de o nuntă de coșmar. Ce compensații materiale au primit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, anunțul zilei despre Legea Salarizării. Cine sunt bugetarii cărora le vor crește salariile: „Adoptarea legii va crea mai multă echitate”
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa foto Profimedia jpg
În dormitor cu Prințesa Diana: „Pasiunea ei m-a devorat. Am plecat epuizat. Era romantică, tandră și posesivă”, dezvăluie un fost amant
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere