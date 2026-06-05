Imagini cu drona maritimă înainte de explozie: s-a blocat într-un baraj din Portul Constanța, la 4 km de un depozit cu azotat de amoniu

Drona maritimă care s-a autodetonat vineri în Portul Constanța a fost surprinsă în imagini filmate de martori înainte de explozie.

În înregistrări, dispozitivul poate fi văzut plutind aproape nemișcat după ce s-a oprit într-un baraj antipoluare din zona portuară. Pe filmare se aude un zgomot constant, care pare să provină de la motorul dronei.

Situația din Portul Constanța a declanșat o alertă maximă din cauza unui risc secundar extrem de periculos. La aproximativ 4 kilometri de locul în care a avut loc explozia dronei, se află un depozit unde sunt stocate sute de tone de azotat de amoniu, una dintre cele mai periculoase substanțe chimice din cauza potențialului său exploziv. Pentru a preveni un dezastru de proporții, în contextul în care în zonă ar fi fost depistate și alte drone care s-ar putea detona, încărcătura de azotat de amoniu este mutată din acea zonă. Tot în apropiere de locul exploziei se află și Oil Terminal, cel mai mare operator de transport petrolier.

La scurt timp după descoperirea sa, autoritățile au securizat și evacuat zona, au transmis mesaje RO-Alert și au activat Planul Roșu de Intervenție. În jurul orei 10.30, dispozitivul s-a autodetonat. Autoritățile evacuează și clădiri de birouri din peninsulă (zona veche Piața Ovidiu), de pe Valea Portului.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78 din Portul Constanța, a fost observată o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Autoritățile au precizat că obiectul nu aparține Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile militare desfășurate recent în zona Mării Negre.

Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, dispozitivul ar putea fi o dronă maritimă de tip Sea Baby, utilizată de Ucraina în războiul cu Rusia. Acest tip de dronă are aproximativ șase metri lungime, poate atinge viteze de până la 90 km/h și are o autonomie de până la 1.000 de kilometri.