 Mesaj în spatele ușilor închise: Trump le spune donatorilor în privat să îl susțină pe Vance în alegerile din 2028 | adevarul.ro
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Mesaj în spatele ușilor închise: Trump le spune donatorilor în privat să îl susțină pe Vance în alegerile din 2028

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Președintele american Donald Trump le-a spus recent, în cadrul unei întâlniri private cu donatori, că își dorește ca vicepreședintele său, JD Vance, să câștige alegerile prezidențiale din 2028. Declarația este un indiciu că Trump este dispus să îl susțină public pe Vance, chiar dacă unii dintre consilierii săi avertizează că președintele nu și-a ales încă definitiv succesorul.

trump si vance
Trump îl preferă pe Vance pentru alegerile din 2028 FOTO: X

„La finalul zilei, trebuie să îl alegem pe JD”, le-a spus Trump donatorilor în timpul unei întâlniri desfășurate în Biroul Oval în urmă cu aproximativ două săptămâni, potrivit a două persoane familiarizate cu discuția, care au vorbit sub protecția anonimatului deoarece nu erau autorizate să facă publice detaliile, relatează The Washington Post.

Mesajul din spatele ușilor închise diferă de discursul public

Afirmația făcută în privat contrastează cu declarațiile publice ale lui Trump din ultimul an, în care a alimentat competiția pentru sprijinul său între JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Președintele a sugerat în repetate rânduri că cei doi ar putea forma o echipă puternică și a evitat constant să spună pe cine ar prefera în fruntea unui viitor bilet electoral.

Chiar și în perioada în care îi vorbea elogios despre Vance donatorilor din Biroul Oval, Trump continua să îi întrebe pe cei din jurul său ce părere au despre o eventuală candidatură a lui Vance comparativ cu cea a lui Rubio. Un oficial de la Casa Albă a declarat că, în timpul unui zbor cu elicopterul prezidențial Marine One, la sfârșitul lunii trecute, președintele și-a chestionat colaboratorii în legătură cu cei doi.

Un consilier prezidențial care cunoaște direct comentariile făcute donatorilor susține că Trump a decis deja, în cerc restrâns, că Vance este moștenitorul politic al Partidului Republican. Totuși, acesta consideră că este „prea devreme” pentru a stabili când își va anunța Vance candidatura sau când Trump își va declara oficial sprijinul.

Consilierii avertizează că Trump își poate schimba oricând opinia

Alți șase consilieri și apropiați ai lui Trump spun însă că nu sunt convinși că președintele s-a hotărât definitiv asupra lui Vance. Potrivit acestora, Trump transmite adesea mesaje diferite unor persoane diferite și și-ar putea schimba părerea în privința susținerii pentru alegerile din 2028.

De asemenea, apropiații președintelui sunt de acord că Trump va amâna cât mai mult un anunț oficial, pentru a evita să pară un lider aflat pe final de mandat și lipsit de influență.

„Cine crede că totul este deja decis ori se grăbește prea mult cu concluziile, ori pur și simplu nu îl cunoaște foarte bine pe președinte”, a declarat oficialul care cunoaște detaliile discuțiilor purtate de Trump despre Vance și Rubio în timpul zborului cu Marine One.

JD Vance nu și-a confirmat planurile privind o candidatură la Casa Albă. Persoane care au discutat cu el pe această temă au declarat anterior pentru The Washington Post că vicepreședintele nu luase încă o decizie. Un apropiat al acestuia a spus că Vance intenționa să amâne orice hotărâre până după nașterea celui de-al patrulea copil al său, care a venit pe lume pe 19 iulie.

În iunie, Vance declara pentru CBS că va discuta subiectul cu soția sa după alegerile de la jumătatea mandatului, adăugând că „nu are nicio îndoială” că președintele Statelor Unite îi va susține decizia, indiferent care va fi aceasta. El a insistat în repetate rânduri că este concentrat asupra funcției pe care o ocupă în prezent și că are o relație foarte bună cu Marco Rubio.

Competiția pentru succesiune începe să provoace tensiuni în Partidul Republican

Perspectiva unei lupte pentru succesiunea lui Trump a început deja să genereze tensiuni asemănătoare celor dintr-o campanie internă. Donatori, activiști și alte personalități republicane se pronunță tot mai vocal în favoarea sau împotriva lui Vance.

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Un rol important îl vor avea alegerile de la jumătatea mandatului. Un rezultat slab pentru republicani i-ar putea încuraja pe alți potențiali candidați să îl provoace pe favoritul lui Trump și să adopte o poziție mai critică față de administrația acestuia.

Atât Vance, cât și Rubio ar putea deveni ținta unor atacuri din interiorul partidului, critici pe care republicanii evită să le îndrepte direct împotriva lui Trump. Fenomenul este deja vizibil în mediul online, unde influenceri conservatori îl critică pe vicepreședinte pentru poziția sa în contextul războiului cu Iranul.

Potrivit consilierilor săi, Trump apreciază atmosfera de competiție și nu este dispus să cedeze prea curând atenția publică unui posibil succesor. Președintelui îi face plăcere să alimenteze rivalitatea dintre Vance și Rubio, dar și să țină presa în suspans, așa cum a procedat și în 2024, când a ales candidatul la funcția de vicepreședinte dintre aceiași doi politicieni.

În același timp, Trump continuă să glumească pe tema unei eventuale candidaturi pentru un al treilea mandat prezidențial. El distribuie frecvent pe rețelele sociale imagini cu mesajul „Trump 2028” și face referiri ironice la această posibilitate în timpul mitingurilor, deși persoane apropiate lui spun că nu ia în calcul în mod serios o asemenea variantă.

Vance și Rubio încearcă să își consolideze poziția

În competiția pentru desemnarea candidatului la vicepreședinție din 2024, Marco Rubio a beneficiat de sprijinul majorității marilor donatori republicani din perioada de dinaintea ascensiunii lui Trump.

JD Vance este însă mai apropiat de noua generație a mișcării MAGA, coaliția care l-a readus pe Trump la Casa Albă în 2024, dar care, potrivit unor apropiați ai fostului președinte, riscă în prezent să se fragmenteze. În timpul mandatului de vicepreședinte, Vance și-a consolidat relațiile cu principalii finanțatori ai Partidului Republican și a participat activ la strângerea de fonduri.

„Vance a desfășurat foarte multă activitate politică în ultimul an și jumătate”, a declarat consilierul lui Trump care cunoaște discuțiile cu donatorii.

Acesta a afirmat că Vance l-a impresionat recent pe Trump prin rolul avut în negocierea armistițiului dintre SUA și Iran din luna iunie, prin coordonarea unui grup de lucru destinat combaterii fraudelor din sistemul federal de beneficii și prin prestațiile sale din numeroase interviuri acordate în timpul turneului de promovare a cărții sale.

Deși acordul de încetare a focului s-a prăbușit în iulie, echipa lui Vance consideră că implicarea sa în negocieri a reprezentat totuși un câștig politic, deoarece înțelegerea era apreciată de opinia publică, în timp ce modul în care Trump a gestionat conflictul este privit nefavorabil de mulți alegători.

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Rubio evită discuțiile despre alegerile din 2028

Spre deosebire de Vance, Marco Rubio ocupă mai multe funcții importante în administrație, ceea ce îi limitează posibilitatea de a desfășura activități politice. Din punct de vedere legal și logistic, un secretar de stat - funcție pe care o deține în prezent, alături de cea de consilier pentru securitate națională - nu ar putea candida la președinție în timp ce se află în exercițiul acestor atribuții.

Potrivit unei persoane apropiate lui Rubio, acesta evită orice discuție despre alegerile din 2028 și și-a redus în ultima perioadă aparițiile în presă tocmai pentru a nu alimenta speculațiile privind eventualele sale ambiții prezidențiale.

Cu toate acestea, echipa sa a stârnit pentru scurt timp astfel de speculații la începutul anului, după publicarea unui videoclip intens distribuit pe internet, în care Rubio susținea un discurs cu ton de campanie în timpul unei conferințe de presă.

În discuții interne, Rubio a făcut referire la perioada rămasă din mandatul său, sugerând că intenționează să își ducă la capăt atribuțiile actuale. De asemenea, el nu dispune în prezent de o structură de campanie sau de o organizație politică pregătită pentru o candidatură.

Consilierul lui Trump a precizat că președintele și-ar dori în continuare ca Rubio să facă parte dintr-un bilet electoral alături de Vance și îl laudă frecvent în discuțiile publice și private. Totuși, rămâne neclar dacă Rubio ar accepta rolul de candidat la funcția de vicepreședinte într-o eventuală candidatură condusă de JD Vance.

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