 Satul uitat cu doar 10 locuitori care va deveni centrul lumii pentru o noapte. Fenomenul rar ce atrage turiști din întreaga lume | adevarul.ro
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Video Satul uitat cu doar 10 locuitori care va deveni centrul lumii pentru o noapte. Fenomenul rar ce atrage turiști din întreaga lume

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Un sat aproape abandonat din nordul Spaniei se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale ultimului secol. Avellanosa de Muño, o localitate cu doar aproximativ 10 locuitori permanenți, va deveni în august 2026 un punct de atracție pentru pasionații de astronomie din întreaga lume, datorită unei eclipse totale de Soare care va transforma pentru câteva minute cerul într-un spectacol rar.

Satul abandonat care se pregătește pentru cea mai spectaculoasă noapte din ultimul secol
Satul cu doar 10 locuitori care va deveni centrul lumii pentru o noapte Foto: X

Așezarea se află în provincia Burgos, în regiunea Castilia și León, și este astăzi foarte diferită de satul prosper de odinioară. În trecut, aici trăiau peste 200 de oameni, existau magazine și chiar un oficiu poștal. Era o comunitate agricolă activă, însă mecanizarea agriculturii și plecarea tinerilor către marile orașe au dus la depopularea treptată a localității.

Astăzi, satul nu mai are restaurante, magazine sau cafenele. Puținii locuitori rămași primesc provizii de la o brutărie din apropiere, a cărei dubă ajunge aici o dată pe săptămână pentru a aduce pâine, potrivit BBC.

Eclipsa totală de Soare care apare după mai bine de un secol

Totul se va schimba pe 12 august 2026, când o eclipsă totală de Soare va traversa o parte a Europei. Eclipsa va fi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale deceniului.

Fenomenul este așteptat cu nerăbdare de astronomi și pasionați ai cerului, fiind prima eclipsă totală vizibilă din Europa după cea din 1999 și prima eclipsă totală de Soare observată din Spania continentală după anul 1912.

Avellanosa de Muño se află chiar pe traseul eclipsei totale, iar specialiștii consideră că satul oferă unele dintre cele mai bune condiții pentru observarea fenomenului.

Printre avantajele zonei se numără: orizontul larg deschis spre vest; câmpurile întinse de grâu; nivelul redus de poluare luminoasă; lipsa aglomerației specifice marilor destinații turistice.

Un spectacol rar: două apusuri în câteva minute

Eclipsa va fi cu atât mai spectaculoasă deoarece va avea loc aproape de momentul apusului.

Fizicianul María Teresa López Sánchez a explicat că experiența va fi una neobișnuită pentru cei care vor fi prezenți.

„Va fi ca și cum ai trăi două apusuri de soare în doar câteva minute”, a spus aceasta.

În aceeași noapte, vizitatorii vor avea parte și de un al doilea fenomen astronomic impresionant: ploaia de meteoriți Perseide, una dintre cele mai cunoscute ploi de stele ale anului.

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Astfel, într-un interval scurt de timp, cerul va oferi două spectacole naturale rare: dispariția temporară a Soarelui și apariția numeroaselor dâre luminoase lăsate de meteoriți.

Satul uitat de lume își redescoperă locuitorii

Pentru localnicii din Avellanosa de Muño, eclipsa reprezintă mai mult decât un eveniment astronomic. Este și o ocazie ca oamenii plecați din sat să revină acasă.

Sara Álvarez Rodríguez, născută în 1937, este una dintre persoanele care au rămas aici și își amintește perioada în care localitatea era plină de viață.

Ea povestește despre anii în care străzile erau animate, magazinele funcționau, iar comunitatea era mult mai numeroasă.

Astăzi, imaginea este complet diferită. „Sunt mai multe capre pe dealurile din jur decât locuitori în sat”, spun oamenii din zonă.

Pentru noaptea eclipsei, însă, satul va redeveni aglomerat. Raúl Grande Revilla, plecat la Madrid încă din copilărie, se va întoarce împreună cu familia, nepoții și prietenii. Doar grupul său va reuși să dubleze populația actuală a localității.

Sunt așteptați turiști din întreaga Spanie, dar și din Marea Britanie, Franța sau Venezuela.

Locurile de cazare au fost rezervate cu ani înainte

Interesul pentru eclipsă este atât de mare încât numeroase spații de cazare din regiune au fost ocupate cu mult timp înainte.

Hotelul Parador de Lerma, amenajat într-un fost palat al Ducelui de Lerma, a fost rezervat încă din 2022 de turiști care au vrut să prindă cele mai bune locuri pentru observarea fenomenului.

Potrivit organizațiilor de turism din Castilia și León, cei mai mulți vizitatori caută nu neapărat cele mai cunoscute obiective turistice, ci zone izolate, unde cerul este mai curat și condițiile de observare sunt ideale.

Localnicii recomandă ca turiștii să urce în peșterile aflate pe dealurile de deasupra satului pentru a urmări eclipsa. De acolo există o vedere complet liberă asupra orizontului vestic, un detaliu important deoarece Soarele se va afla la doar aproximativ opt grade deasupra orizontului în timpul eclipsei totale.

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