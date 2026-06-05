O dronă marină descoperită vineri dimineață în Portul Constanța a explodat în jurul orelor 10.30, bubuitura puternică auzindu-se de la mai mulți kilometri depărtare. Nu există persoane rănite după ce drona s-a autodetonat, dar a fost activat Planul Roșu de Intervenții.

UPDATE 11.20 Mesaj Ro-Alert de evacuare a zonei portuare

Portul Constanța este închis, fiind declarat nivel maxim de securitate: doar autoritățile pot intra. Populația a primit un mesaj Ro-Alert:

Evacuați zona pe o rază de 1 km în zona costieră a Portului Constanța. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori.

UPDATE 11.14: MApN: Drona s-a autodetonat

Drona maritimă descoperită vineri dimineață în Portul Constanța s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a provoca victime, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Zona fusese deja securizată și izolată de echipe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, iar dispozitivul era în curs de evaluare și de punere în siguranță în momentul exploziei.

Potrivit primelor informații, este vorba despre o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Ministerul Apărării precizează că obiectul nu aparține Armatei României și nu are legătură cu exercițiile desfășurate recent de MApN în zona Mării Negre.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Știre inițială

Drona a fost descoperită în jurul orelor 5 dimineața în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), iar zona a fost restricționată și activitatea din zonă a fost suspendată temporar pentru efectuarea verificărilor necesare.

„Doamne ferește ce bubuitură în Constanța! S-au zguduit geamurile, a vibrat tot apartamentul și s-a mișcat patul. N-am mai auzit așa ceva până acum… Locuiesc in apropiere de port....”, este unul dintre comentariile de pe rețelele sociale.

Potrivit unor surse, drona are o lungime estimată de aproximativ 7-8 metri. La momentul publicării informației, autoritățile nu au oferit detalii oficiale privind originea dronei sau circumstanțele în care aceasta a ajuns în Portul Constanța.

Descoperirea dronei marine are loc la doar câteva zile după ce o mină marină a fost găsită pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai. Dispozitivul, identificat de Forțele Navale Române ca fiind o mină de tip YaRM, a fost neutralizat de scafandrii militari după securizarea zonei. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul războiului din Ucraina au fost semnalate 156 de mine marine în bazinul Mării Negre, dintre care nouă au fost neutralizate de Forțele Navale Române.

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