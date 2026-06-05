Ambasada Federației Ruse în România a transmis o poziție oficială în care respinge informațiile apărute în spațiul public privind implicarea Rusiei în incidentul din Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat, precum și în legătură cu alte trei dispozitive similare aflate în derivă spre apele teritoriale românești.

În comunicatul transmis, ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, susține că datele prezentate de Ministerul Apărării Naționale ar fi „intenționat incomplete”. Acesta afirmă că este vorba despre vehicule maritime fără pilot aparținând Ucrainei, utilizate de „regimul de la Kiev” pentru atacuri asupra navelor civile și pentru crearea de riscuri la adresa securității navigației în Marea Neagră.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Ambasada Federației Ruse la București.

O dronă marină a explodat în Portul Constanța: încă 4 drone detectate în apropierea țărmului

O dronă marină descoperită vineri dimineață în Portul Constanța a explodat în jurul orelor 10.30, bubuitura puternică auzindu-se de la mai mulți kilometri depărtare. Nu există persoane rănite după ce drona s-a autodetonat, dar a fost activat Planul Roșu de Intervenții.

La fața locului au fost mobilizate numeroase forțe de intervenție, între care aproximativ 80 de pompieri din cadrul ISU Constanța, opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transport victime multiple, un echipaj CBRN, precum și echipaje de scafandri și unități de terapie intensivă mobilă. De asemenea, în sprijin acționează aproximativ 20 de jandarmi, 35 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, care intervin inclusiv cu ambarcațiuni pentru asigurarea perimetrului, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Pentru supravegherea zonei, a fost dispusă decolarea unui elicopter SMURD pentru recunoaștere aeriană, iar un elicopter Black Hawk din cadrul bazei de la Tulcea a fost, de asemenea, mobilizat în sprijinul operațiunilor.

În paralel, structuri ale Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale participă la acțiunile coordonate de gestionare a situației și de securizare a perimetrului.

La nivelul unităților sanitare din municipiul Constanța a fost activat Planul Alb, pentru a asigura capacitatea de răspuns în eventualitatea apariției unor victime.

Autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT pentru județele Constanța și Tulcea, prin care populația este avertizată să evite zona de coastă pe o rază de aproximativ un kilometru și să respecte indicațiile oficiale.

Totodată, au fost dispuse evacuări preventive din zona de risc, măsură adoptată, potrivit autorităților, exclusiv pentru siguranța populației. Cetățenii sunt îndemnați să rămână calmi și să urmeze recomandările transmise prin canalele oficiale.

„În prezent, se desfășoară evacuarea preventivă a persoanelor din zona de risc, măsură adoptată exclusiv pentru siguranța populației. Facem apel la cetățeni să își păstreze calmul, să nu intre în panică și să respecte recomandările transmise de autorități. Situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția evenimentului și de concluziile rezultate în urma consultărilor cu celelalte autorități competente”, a transmis DSU.