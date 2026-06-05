MApN pasează responsabilitatea după explozia dronei din Portul Constanța: „Este în competența Autorității Navale Române”

Ministerul Apărării Naționale a reacționat după explozia unei drone maritime în Portul Constanța, precizând că monitorizarea traficului naval din Marea Neagră nu intră în atribuțiile sale, ci în cele ale Autorității Navale Române.

Instituția a transmis că a fost informată vineri dimineață, la ora 06:20, despre prezența unei drone maritime în Dana 78 din Portul Constanța, cu aproximativ patru ore înainte ca aceasta să explodeze.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 5 iunie, la ora 06.20, cu privire la faptul că, în Dana 78, din incinta Portului Constanța, a fost observată o dronă maritimă. Responsabilitatea monitorizării traficului naval în Marea Neagră este în competența Autorității Navale Române”, a transmis MApN.

Precizarea vine în contextul în care au apărut întrebări privind modul în care o astfel de ambarcațiune fără pilot a putut ajunge într-o zonă strategică a portului și de ce nu a fost neutralizată înainte de producerea exploziei.

Ministerul Apărării a ținut să sublinieze că drona nu aparține Armatei României și nu are legătură cu exercițiile militare desfășurate recent în regiunea Mării Negre.

„Drona nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate în zona Mării Negre”, au mai transmis reprezentanții instituției.

În prezent, zona este monitorizată cu ambarcațiuni și elicoptere, iar ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Drona maritimă a fost descoperită în dimineața zilei de 5 iunie în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. În jurul orei 10.30, dispozitivul s-a autodetonat fără a provoca victime.

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, în timp ce specialiștii evaluau obiectul și încercau să îl pună în siguranță.

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre o dronă maritimă de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Autoritățile au precizat că obiectul nu aparține Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile militare desfășurate recent în zona Mării Negre.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, iar autoritățile au transmis că situația rămâne în dinamică și că vor comunica noi informații pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

Autoritățile au emis două mesaje Ro-Alert și au dispus evacuări preventive în zona de coastă a Constanței, după ce o dronă maritimă a explodat. Șeful DSU, Raed Arafat, avertizează că există posibilitatea ca și alte dispozitive similare să se afle în zonă. De altfel, există informații că alte 4 drone se află în preajma țărmului.

„Există posibilitatea să existe și alte drone. Există riscul ca, dacă sunt și în alte zone, să se întâmple același lucru. De aceea dăm mesajul de evacuare preventivă. (...)Există bănuiala că pot exista și alte drone. Dacă a fost una pot fi și altele. Bănuiala e legitimă. Nu știm dacă au fost mai multe drone. Elicopterul SMURD a fost ridicat pentru verificarea coastei”, a declarat Raed Arafat.