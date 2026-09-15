Prefectul Capitalei a văzut huligani la protestul oierilor, iar primarul Sectorului 1 vrea să-i pună la plată pentru distrugeri

O asemenea organizare precum cea care a fost la protestul din Piaţa Victoriei nu o fac oierii veniţi să protesteze paşnic, ci huliganii, este de părere prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Primarul Sectorului 1 vrea să recupereze prejudiciul.

Protest oieri în Capitală Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

„Al cui a fost protestul de astăzi? Al oierilor, sabotaţi de huligani? Sau al huliganilor, organizaţi de ceva timp, în care oierii au fost pacăliţi? Am plecat mai devreme din centrul de comandă al Jandarmeriei şi un lucru mi-a sărit în ochi văzând imaginile din dronă. Când era un incident mic într-un loc, jumătate (!) din piaţă se mişca acolo. De la nivelul solului nu e vizibilă o asemenea organizare. Când însă priveşti în ansamblu, de sus, totul devine clar. O asemenea organizare nu o fac oierii veniţi să protesteze paşnic!", a transmis Andrei Nistor, marţi, printr-o postare pe Facebook.

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuţă, a declarat că a sesizat organele abilitate privind distrugerile provocate în Piaţa Victoriei, iar cei responsabili vor fi identificaţi şi vor răspunde pentru prejudiciile provocate, scrie Agerpres.

„Dreptul de a protesta nu se discută. Îl susţin. Huliganismul nu este o formă de protest, ci o formă de vandalism. Democraţia îţi dă libertatea de a-ţi striga nemulţumirea şi de a-ţi apăra drepturile. Nu îţi dă însă dreptul să distrugi ceea ce aparţine comunităţii. În Piaţa Victoriei au rămas plante smulse, dale sparte şi lucrări abia finalizate, deja deteriorate. Paguba se ridică la zeci de mii de lei. Nu din buzunarul celor care au provocat-o, ci din buzunarele tuturor cetăţenilor. Agricultorii care au venit să-şi apere drepturile nu au nicio vină", a transmis George Cristian Tuţă, marţi, printr-o postare pe Facebook.

Primarul Tuţă a afirmat că oamenii care au ales să distrugă trebuie să răspundă pentru faptele lor.

„Fac un apel la responsabilitate: protestaţi, exprimaţi-vă nemulţumirile şi apăraţi-vă drepturile, dar faceţi-o paşnic. O cauză legitimă nu trebuie compromisă prin distrugeri", a adăugat George Cristian Tuţă.

Un număr de 47 de persoane, participante la protestul din Piaţa Victoriei, care au săvârşit fapte antisociale, au fost conduse la secţiile de poliţie, a informat marţi seara Jandarmeria Capitalei.

În urma violenţelor, 10 jandarmi au fost răniţi sub diferite forme, patru dintre aceştia fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri suplimentare. În acelaşi context, au fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, două autospeciale aparţinând Jandarmeriei au fost avariate.