Doi muncitori români au căzut de pe o clădire în Austria, în timp ce montau panouri fotovoltaice. Nu purtau echipamente de protecție

Clipe de groază pe un șantier din Austria, unde doi muncitori români au căzut de la înălțime în timpul unor lucrări de montare a panourilor solare. Victimele au fost tansportate de urgență la spital în stare gravă.

Doi muncitori români, în vârstă de 23 și 26 de ani, au fost grav răniți marți după-amiază, după ce au căzut de la o înălțime de aproximativ opt metri, în timpul unor lucrări de montare a panourilor fotovoltaice pe acoperișul unei locuințe din orașul Wels.

Potrivit poliției austriece, incidentul s-a produs în jurul orei 17:00, în cartierul Vogelweide, în timp ce un grup format din șase muncitori români lucra la instalarea sistemelor solare pe acoperișul casei.

Într-un moment neclar, cei doi tineri au căzut în gol, fără ca incidentul să fie observat imediat de proprietarii locuinței sau de ceilalți muncitori aflați pe șantier, potrivit meinbezirk.at.

Autoritățile au precizat că victimele nu purtau echipamente de protecție, respectiv hamuri de siguranță, în momentul producerii accidentului.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, un medic de urgență și elicopterul medical Martin 3. Cei doi răniți au primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportați de urgență la spital.

Tânărul de 23 de ani a fost dus cu elicopterul la spitalul din Vöcklabruck, iar colegul său de 26 de ani a fost internat la Clinica din Wels, unde a fost preluat în secția de urgențe pentru pacienți aflați în stare gravă.

Autoritățile austriece au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului de muncă.