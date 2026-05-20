Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal. Animalul, ținut cu o funie, s-a speriat și a fugit

O tânără de 21 de ani, însărcinată, se află în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, după ce a fost târâtă aproximativ 300 de metri de un cal speriat, în localitatea Hamba.

Incidentul s-a petrecut marţi seara, pe strada Pădurii din localitate, iar femeia a fost găsită inconştientă de echipajul SMURD ajuns la faţa locului.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, victima a suferit multiple traumatisme grave.

„Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconştienţă. A fost intubată şi stabilizată la faţa locului, fiind transportată de urgenţă la UPU Sibiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Medicii au precizat că pacienta a fost internată iniţial la secţia Neurochirurgie, iar ulterior transferată la Terapie Intensivă.

„Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.2026, internată în secţia Neurochirurgie şi transferată în secţia ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea şi tratamentul de specialitate”, a transmis purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Călin Boar, conform Agerpres.

Primele cercetări ale poliţiştilor arată că animalul s-ar fi speriat în timp ce femeia îl ţinea legat cu o funie.

„Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoţit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ţinut de către femeie şi ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanţă de aproximativ 300 de metri”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Sibiu.

În cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii incidentului.