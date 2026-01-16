Fiul lui Ramzan Kadîrov, în stare critică după un accident în care a fost implicată coloana oficială. Tânărul va fi transportat de urgență la Moscova

Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, se află în stare critică după un accident rutier grav produs în Groznîi. Tânărul este inconștient, internat în terapie intensivă și urmează să fie transportat de urgență la Moscova.

Adam Kadîrov, fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică după un accident rutier grav care a avut loc în Groznîi, capitala Ceceniei. Informația a fost publicată de site-ul Meduza, care citează canalul Telegram al opoziției cecene Niyso, precum și jurnaliști ai RFE/RL.

Potrivit primelor date, tânărul în vârstă de 18 ani este inconștient, se află în secția de reanimare și este pregătit pentru a fi transferat de urgență la Moscova, unde ar urma să primească îngrijiri medicale specializate.

Sursele citate susțin că accidentul s-a produs în timp ce coloana oficială a lui Adam Kadîrov se deplasa cu viteză mare prin oraș.

În coliziune ar fi fost implicate mai multe vehicule, iar mai multe persoane ar fi fost rănite, însă până în acest moment autoritățile cecene nu au oferit informații oficiale despre numărul victimelor sau despre circumstanțele exacte ale accidentului.

La scurt timp după producerea incidentului, forțele de securitate ar fi izolat mai multe zone din Groznîi, în special drumurile care duc către spitalul unde a fost transportat Adam Kadîrov, o măsură care a alimentat și mai mult speculațiile legate de gravitatea situației.

Adam Kadîrov este una dintre cele mai vizibile figuri din familia liderului cecen și a intrat în atenție în ultimii ani, nu doar din cauza vârstei sale, ci și a rolului public pe care l-a primit.

În septembrie 2023, Ramzan Kadîrov a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip controversat în care Adam, pe atunci în vârstă de 15 ani, îl bătea pe Nikita Juravel într-un centru de detenție al poliției. Juravel fusese arestat sub acuzația că ar fi ars un exemplar al Coranului, iar imaginile au stârnit reacții dure în afara Ceceniei.

În ciuda criticilor, liderul cecen a declarat public că este mândru de fiul său și a promovat activ înregistrarea respectivă pe rețelele sociale. După acel episod, Adam Kadîrov a început să primească o serie de distincții și a fost numit în mai multe funcții de rang înalt în structurile de putere ale republicii, într-un ritm care a atras atenția observatorilor internaționali.

În prezent, la doar 18 ani, Adam Kadîrov ocupă funcția de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei și are atribuții de supraveghere asupra Ministerului Afacerilor Interne al republicii, poziții care îl plasează într-un cerc restrâns al puterii din jurul tatălui său.