Planul secret al lui Ceaușescu. Cum erau organizate Trupele de Securitate în ultimele săptămâni din 1989

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat pe pagina sa de Facebook documente din noiembrie 1989 care arată cum erau organizate Trupele de Securitate în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu.

Piața Libertății din Timișoara în zilele Revoluției din Decembrie 1989 Foto: Urban Tamás. AZOPAN.ro

CNSAS arată că trupele de Securitate dispuneau de zeci de companii de intervenție și ordine publică, plutoane antiteroriste și subunități specializate, pregătite să intervină într-un interval cuprins între 30 de minute și șase ore.

Forțele pregătite să intervină în „situații deosebite”

CNSAS a prezentat un document întocmit la 10 noiembrie 1989 de Comandamentul Trupelor de Securitate, care arată că la acea dată existau 28 de companii de securitate-intervenție, 31 de companii de securitate-miliție pentru pază și ordine, două companii de circulație în București, trei companii de apărare antiteroristă și 40 de plutoane antiteroriste distribuite în județe. Acestora li se adăugau unități de transmisiuni, geniu-chimic, aruncătoare, parașutiști și trupe alpine.

„Toate aceste forțe aveau un timp operativ de intervenție stabilit militar între 30 de minute și 6 ore de la darea ordinului de alarmare de către comandantul trupelor (general-maior Grigorie Ghiță). În situații de criză extremă sau manifestații masive pe străzile capitalei, planul secret prevedea că forțele permanente puteau fi suplimentate imediat prin mobilizarea a 140–160 de plutoane suplimentare formate din recruți (securitate-instrucție), alături de 10–12 plutoane formate din militari cu termen redus (T.R.)”, arată CNSAS.

Pentru menținerea capacității de reacție, subunitățile de intervenție erau antrenate permanent.

„Pe baza unui plan special întocmit de Comandamentul Trupelor de Securitate și trimis în marile unități și unitățile de securitate, pentru instruirea, antrenarea și menținerea unei stări permanente de operativitate, cu subunitățile ce au ca misiuni intervenția, se desfășoară permanent exerciții de alarmare, tactice și pentru închegarea acțiunilor de luptă, specifice acestui gen de activități”, se arată în document.

Unitățile și batalioanele de Securitate desemnau din timp subunități pentru obiectivele aflate în responsabilitate, în baza unui plan unic de acțiune destinat „restabilirii și menținerii ordinii și liniștii publice”. În 37 de județe existau plutoane antiteroriste formate dintr-un ofițer și 24 de militari în termen, iar în alte trei județe efectivele erau de un ofițer și 16 militari.

La nevoie, puteau fi mobilizate și schimburile care nu se aflau în serviciu, pentru intervenții în interiorul obiectivelor păzite sau pe căile de acces către acestea. În asemenea acțiuni puteau fi folosite subunități de securitate-intervenție, securitate-miliție, trupe antiteroriste, geniu-chimic, transmisiuni, unități alpine și de parașutiști, dar și subunități dotate cu mitraliere antiaeriene și aruncătoare de mine.

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Dispozitivul de forță pregătit pentru București

Documentele publicate de CNSAS descriu structura de intervenție a Securității din Capitală. Brigada 11 Securitate București avea în total 960 de oameni, dintre care 51 de ofițeri, 15 subofițeri și 894 de militari în termen, și dispunea de un arsenal consistent, care cuprindea pistoale-mitralieră, puști-mitralieră, puști semiautomate cu lunetă, aruncătoare antitanc, aruncătoare de mine și mitraliere antiaeriene.

„Pentru municipiul București: 4 companii securitate-intervenție a 3 plutoane fiecare; 9 companii securitate-miliție a 2 plutoane fiecare; 1 companie transmisiuni a 3 plutoane fiecare; 1 pluton mitraliere antiaeriene a 3 piese; 1 pluton aruncătoare 82 mm și A.G.-9M; 1 pluton geniu-chimic; 1 pluton transmisiuni; 1 grupă câini serviciu (16 câini). TOTAL BRIGADA 11: Efective: ofițeri = 51, subofițeri = 15, militari în termen = 894”, arată documentul.

În dotarea Brigăzii 11 se aflau 858 de pistoale-mitralieră, 36 de puști-mitralieră, 36 de puști semiautomate cu lunetă, 36 de aruncătoare antitanc AG-7, trei aruncătoare de mine de 82 de milimetri, trei sisteme AG-9M și trei mitraliere antiaeriene ZU-2.

Pe lângă Brigada 11, în Capitală puteau acționa și Unitățile 1, 3 și 8 Securitate. Acestea aveau efective mai reduse, dar dispuneau de mijloace specializate pentru controlul mulțimilor urbane, între care arme lansator de 38 de milimetri și aruncătoare de grenade de 40 de milimetri. Tot aceste unități puteau introduce în dispozitiv șase autoturisme blindate de intervenție, dotate cu mitraliere.

Brigăzile Securității acopereau marile orașe și obiectivele strategice

În afara Capitalei, brigăzile și unitățile de Securitate aveau în responsabilitate marile orașe, aeroporturile, exploatările miniere, combinatele industriale, obiectivele energetice și fabricile cu producție pentru apărare.

Brigada 30 Securitate Timișoara acoperea o zonă întinsă din vestul și centrul țării, care cuprindea Timișoara, Arad, Sibiu, Deva, Alba și Reșița, Valea Jiului, aeroporturile din Timișoara, Arad, Sibiu și Caransebeș, dar și obiective industriale din Reșița, Orăștie, Cugir, Vinerea și Mârșa.

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„În principalele obiective și centre: obiectivele cu producție de apărare din localitățile Reșița, Orăștie, Cugir, Vinerea, Mârșa și aurifere din Munții Apuseni; bazinul minier Valea Jiului; municipiile Timișoara, Arad, Sibiu, Deva, Alba, Reșița; aeroporturile Timișoara, Arad, Sibiu și Caransebeș, cu: 3 companii securitate-intervenție a 3 plutoane fiecare; 6 companii securitate-miliție a 2 plutoane fiecare; 7 plutoane apărare antiteroristă; 2 plutoane securitate-intervenție alpine; 3 plutoane aruncătoare 82 mm și A.G.-9M; 1 pluton mitraliere antiaeriene; 1 pluton geniu-chimic; 4 plutoane transmisiuni; 4 grupe conductori câini serviciu”, arată documentul.

Brigada 30 avea 41 de ofițeri, șapte subofițeri și 960 de militari în termen. În dotarea sa se aflau, printre altele, 897 de pistoale-mitralieră, 57 de puști semiautomate cu lunetă, 14 autoturisme blindate de intervenție și 81 de mijloace de transport.

Brigada 60 Securitate Cluj avea efective și mai numeroase și acoperea o mare parte a Transilvaniei. Zona sa de responsabilitate includea Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, Satu Mare, Baia Mare, Târgu Mureș, Bistrița și Miercurea Ciuc, dar și exploatări miniere din Munții Apuseni, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Harghita, precum și mai multe aeroporturi. Brigada avea 60 de ofițeri, 11 subofițeri și 1.206 militari în termen și era dotată inclusiv cu 16 autoturisme blindate de intervenție.