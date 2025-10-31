Tudor Chirilă povestește ce s-a întâmplat la marșul de comemorare a victimelor Colectiv: „Era o comemorare, nu un protest”

Artistul Tudor Chirilă s-a numărat printre persoanele care au participat joi, 30 octombrie, la marșul de comemorare a victimelor incendiului de la Colectiv, eveniment care s-a încheiat cu o amendă aplicată unuia dintre organizatori, Marian Rădună.

„Oamenii care nu au fost acolo ar trebui să ştie că, de la începutul până la sfârşitul acestor acţiuni de comemorare a victimelor de la Colectiv şi de revoltă tăcută faţă de faptul că statul n-a făcut un centru de arşi timp de 10 ani în Bucureşti, totul s-a petrecut într-o linişte spartă doar de şoaptele oamenilor”, a explicat Tudor Chirilă, în dialog cu Hotnews.

El spune că evenimentul s-a desfășurat „într-o linişte mormântală”.

„Acolo se şoptea, nu se striga. Nu puteai să deranjezi pe nimeni. Era o linişte mormântală. Erau mulţi care aduceau lumânări şi ţineau un moment de reculegere. Nu a fost un grup gălăgios care a protestat. Era o comemorare, nu un protest. Chiar şi marşul a fost la fel de tăcut. Oamenii au mers pe prima bandă a bulevardelor, în linişte”, mai spune Tudor Chirilă despre atmosfera din seara de joi.

În dialogul cu HotNews, Tudor Chirilă spune că nu ia partea nici organizatorului evenimentului, nici jandarmului care a aplicat amenda, subliniind că legea trebuie respectată.

„Dar trebuie să vedem cine nu a respectat-o. Marian Rădună a explicat că erau două acţiuni, una de marş şi una de comemorare. Or, în cazul momentului de comemorare, nu era obligatoriu ca lumea să plece. Deci, dacă Marian Rădună avea dreptate din punct de vedere legal, iar jandarmul nu a ascultat, cine nu a respectat legea?”, arată Tudor Chirilă.

El subliniază şi faptul că, dacă organizatorul Marian Rădună va câştiga în instanţă anularea amenzii, „tot noi, contribuabilii, vom plăti cheltuielile sale de judecată în procesul cu Jandarmeria”.

Câteva sute de oameni au participat la marșul organizat în București pentru a marca zece ani de la tragedia Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 65 de tineri și-au pierdut viața. Participanții s-au adunat la Universitate și au plecat apoi spre locul fostului club din Piața Bucur, unde au aprins lumânări și au păstrat momente de reculegere.

Organizatorul a publicat pe Facebook momentul în care a fost amendat.

La fostul club Colectiv, 25 de persoane mai țineau un moment de reculegere după ora permisă, iar organizatorul Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei, sumă redusă la 500 de lei dacă este plătită în 15 zile.

Potrivit lui Marian Rădună, evenimentul a fost notificat oficial și s-a desfășurat pe baza a două protocoale distincte: unul pentru marș și altul pentru comemorarea de la fostul club Colectiv. „Domnul constatator de la Jandarmerie nici măcar nu cunoaște legea. În momentul în care am ajuns la Colectiv, evenimentul meu se încheiase”, a declarat Rădună pentru HotNews.ro.

Ulterior, Jandarmeria Română a anunțat că verifică modul de aplicare a sancțiunii contravenționale acordate organizatorului marșului comemorativ pentru victimele de la Colectiv, precizând că jandarmul ar fi acționat fără să țină cont de spiritul legii.