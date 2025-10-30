search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
10 ani de la Colectiv. Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, prima apariție publică după un deceniu, cu un proiect omagiu

Publicat:

După 10 ani de la tragedia din Colectiv, Andrei Găluță, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, cântă din nou melodia care a devenit simbol pentru mișcările civice de după incendiu: „,The Day We Die”. Andrei Găluță a înregistrat în studio alături de alți zece supraviețuitori muzicieni.

Goodbye to Gravity este trupa care în concerta în clubul Colectiv acum 10 ani. Cei șase membri ai formației își lansau cel de-al doilea album, „Mantras of war” și aveau planuri mari, un turneu în țară și să cânte chiar și în străinătate. 

Acest vis a fost însă frânt chiar de răul împotriva căruia lupta Goodbye to Gravity prin artă: de corupție. Incendiul din clubul Colectiv, din data de 30 octombrie 2015, a ucis atât direct, cât și ca urmare a condițiilor precare din spitale și a ascunderii infecțiilor nosocomiale, 65 de oameni. Alți 180 au fost răniți. A fost cea mai mare tragedie a României moderne. Alex Pascu, Vlad Țelea, Mihai Alexandru și Bogdan Enache, basistul, chitariștii și toboșarul formației s-au numărat printre victime. Andrei Găluț, vocalistul trupei, a fost grav rănit. Șansele lui de supraviețuire au fost minime. Pierderile umane ireparabile au redus la tăcere muzica Goodbye to Gravity. Liniștea doliului s-a așternut peste familiile celor uciși, peste suferințele răniților și peste creația trupei. Povestea unei formații metal dornice să contribuie la evoluția României părea să se fi încheiat pentru totdeauna.

Dar forța muzicii Goodbye to Gravity nu a fost nimicită de flăcări. „The day we give in is the day we die” s-a transformat dintr-un vers al unui single underground într-un slogan anti-corupție, iar piesele trupei au înviat din cenușă ca imnuri ale unei generații care s-a săturat de disfuncționalitățile ucigașe ale României. Acum, creația GTG este mai actuală ca niciodată căci tragediile n-au încetat să se petreacă odată cu incendiul din club. Dimpotrivă, s-au succedat an după an, cumplite și evitabile, scoțând în evidență nevoia uriașă de schimbare a României”, se arată în comunicatul de lansare a pieselor tribut, scris de o altă supraviețuitoare din Colectiv, Alexandra Furnea. 

Trupa ,,Goodbye to gravity"
Trupa ,,Goodbye to gravity"

Ce este ,,The Memento Project"

Acum, Andrei Găluță, împreună cu alți zece muzicieni supravițuitori (Cristian Răducanu, Vlad Bușcă, Cosmin Lupu, Mircea Becherescu, Mihai Grecea, Alex Penescu, Costin Dumitrache, Mihai Balabaș, Pavlos Popovici și Andrei Zamfir), lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu.

Piesele au fost înregistrate în studioul lui Mihai Grecea, cel care de la Colectiv încoace luptă pentru drepturile pacienților cu arsuri. 

Ce spune Andrei Găluță

Andrei Găluță a lipsit zece ani de pe scena muzicală, din cauza tratamentelor medicale, traumelor suferite și a operațiilor de reconstrucție, la care este nevoit în continuare să se supună. Acum lasă muzica să spună, din nou, povestea. 

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului.

Proiectul pieselor Goodbye to Gravity reorchestrate în manieră acustică a debutat cu Back to Life - Acoustic Reprise, lansată în 2014 printr-un videoclip pe Youtube. Ulterior, am observat că oamenii au transformat-o într-un un simbol dulce-amar al bucuriei descoperirii laturii mai melodioase a muzicii noastre, dar și al regretului că nu au făcut asta mai devreme, înainte de tragedie. Această perspectivă m-a inspirat și m-a determinat să pun în acțiune mesajul de reziliență al versurilor pe care le-am scris pentru Goodbye to Gravity. Mereu i-am încurajat pe ascultători să nu se dea bătuți. Mi-am asumat acest îndemn și am decis să fac tot ce ține de mine ca muzica noastră să meargă înainte. Așa că, în vara acestui an, când Mihai Grecea m-a invitat să văd noul lui studio, am luat chitara cu mine. Încă de la prima vizită am început să înregistrăm ideile care se regăsesc în acest proiect. Ele au fost îmbogățite și orchestrate alături de ceilalți 10 supraviețuitori muzicieni, cărora țin să le mulțumesc și pe această cale pentru curajul de-a accepta o astfel de colaborare. Știu că a fost un proiect aproape imposibil, având în vedere că nu suntem o trupă închegată și nici nu mai lucrasem împreună. Însă, în ciuda tuturor provocărilor, am reușit să dăm pieselor această formă unică. Sunt sigur că pasiunea pe care am pus-o în demers și însemnătatea uriașă pe care o are pentru noi vor ajunge la ascultători și vor rezona cu ei, indiferent că ne cunosc povestea sau abia acum o află. Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani. Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit.", spune Andrei Găluță. 

Fondurile  merg către asociația ,,În numele lui Alexandru"

,,Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești. „În numele lui Alexandru” oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri și familiilor acestora. Cei care doresc să facă donații directe către asociație, o pot face în IBAN-ul acesteia, direcționând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei.

Dincolo de-a fi un demers muzical, The Memento Project este o mărturie a rezilienței oamenilor, dar și a creației artistice, în fața celor mai cumplite circumstanțe pe care le poate crea corupția. 10 ani mai târziu, 10 muzicieni supraviețuitori, alături de solistul Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, omagiază memoria victimelor incendiului, dar și pe cea a tuturor celor care au murit sau au fost răniți în tragediile care n-au încetat să se petreacă în România, ca un semn sfâșietor că suntem departe de-a fi învățat ceva din Colectiv", scrie în comunicatul de presă.

incendiu colectiv jpg
Evenimente

