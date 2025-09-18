search
Joi, 18 Septembrie 2025
Oana Ţoiu, vizită în Statele Unite ale Americii. Va participa la Dineul transatlantic al lui Marco Rubio

Publicat:

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, efectuează în perioada 18-29 septembrie 2025 o vizită în Statele Unite ale Americii, cu scopul de a reprezenta România la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU și de a participa la evenimente bilaterale și multilaterale de rang înalt. 

Oana Ţoiu va reprezenta România la Adunarea Generală a ONU FOTO: Arhivă
Oana Ţoiu va reprezenta România la Adunarea Generală a ONU FOTO: Arhivă

În cadrul vizitei, Oana Ţoiu va conduce delegaţia României la segmentul la nivel înalt al Adunării Generale și va susţine intervenţia naţională în plenul ONU pe 29 septembrie, prilej cu care va prezenta obiectivele și prioritățile țării noastre pentru întreaga sesiune.

Sprijinul pentru multilateralismul eficient, Carta ONU și dreptul internațional, promovarea și respectul pentru drepturile omului și asigurarea premiselor pentru dezvoltare durabilă se regăsesc printre prioritățile majore ale României la această sesiune a Adunării Generale a ONU. Vor fi abordate, atât în intervenția națională, cât și în diverse formate de discuții regionale, securitatea europeană și a României în contextul încălcărilor premeditate ale spațiului aerian și ale dreptului internațional de către Federația Rusă. Vom evidenția importanța eforturilor comune pentru pace și pentru oprirea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care are implicații globale și regionale. De asemenea, vor fi discutate situația din Orientul Mijlociu, eforturile pentru eliberarea ostaticilor, asistența umanitară în Fâșia Gaza și o soluție de pace durabilă bazată pe principiul celor două state, care să asigure securitatea regională și să excludă organizații teroriste precum Hamas”, precizează Ministerul Afacerilor Externe.

Tema acestei sesiuni a Adunării Generale este: „Mai bine împreună: 80 de ani și pe mai departe pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.

Programul vizitei în SUA

Vizita ministrului debutează la Washington D.C., cu întâlniri cu membri importanți ai Congresului american, precum James Risch, președintele Comitetului pentru relații externe al Senatului, și Brian Mast, președintele Comitetului pentru relații externe din Camera Reprezentanților, precum și cu alți oficiali implicați în relațiile cu România. Prima zi se va încheia cu o întâlnire cu profesioniști români din zona Washington D.C. și cu vizite la instituții internaționale, agenții guvernamentale, universități și think-tank-uri.

În perioada 19-20 septembrie 2025, continuă vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Chicago. În program sunt prevăzute întâlniri cu Michael Turner, membru al Camerei Reprezentanților, co-președinte al grupului de prietenie cu România, și o vizită la Muzeul Memorial al Holocaustului. Ministrul afacerilor externe va participa la o masă rotundă organizată la Universitatea Georgetown, va avea o întâlnire cu studenți și profesori români și o întâlnire cu Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO)”, se arată în comunicatul MAE.

Evenimente și reuniuni de rang înalt

Ministrul va participa la numeroase evenimente în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale, printre care: ceremonia de 80 de ani a ONU, evenimentul la nivel înalt pentru aniversarea a 30 de ani de la Conferința Mondială dedicată drepturilor femeilor (Beijing+), reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe UE, Conferința privind soluția celor două state organizată de Franța și Arabia Saudită, recepția anuală găzduită de Președintele SUA și Dineul transatlantic organizat de Secretarul de Stat american, Marco Rubio. De asemenea, va participa la reuniuni dedicate agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și susținerii Curții Penale Internaționale.

Pe lângă acestea, ministrul va avea întrevederi bilaterale cu omologi, oficiali ONU, reprezentanți ai organizațiilor evreiești și ai mediului academic, participări la dezbateri și întâlniri cu comunitatea românească din SUA, la universități precum Princeton și Georgetown, și la discuții cu mediul de afaceri.

