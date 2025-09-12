Adunarea Generală a ONU a adoptat o declarație care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian

Cu o largă majoritate, Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri `declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, potrivit AFP și Reuters.

În contextul în care Israelul denunță de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU și a Consiliului de Securitate de a condamna atacurile fără precedent ale mișcării palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, textul, adoptat cu 142 de voturi pentru, 10 împotrivă (inclusiv Israel și Statele Unite) și 12 abțineri, condamnă în mod clar mișcarea palestiniană și îi cere să depună armele, scrie Agerpres, citând cele două agenții.

„Condamnăm atacurile comise pe 7 octombrie de Hamas împotriva civililor” și „Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii” reținuți în Gaza, se arată în declarație, semnată în iulie de 17 state, inclusiv mai multe țări arabe, în timpul primei părți a unei conferințe ONU privind soluția cu două state.

„În contextul obținerii unei încheieri a războiului din Gaza, Hamas trebuie să înceteze să-și exercite autoritatea asupra Fâșiei Gaza și să-și predea armele Autorității Palestiniene, cu sprijinul și cooperarea comunității internaționale, în conformitate cu obiectivul unui stat palestinian suveran și independent”, se arată în textul declarației.

„Ziua izolării internaționale definitive a Hamas”

Chiar înainte de votul de vineri, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a făcut o declarație la postul public de radio France Inter:

„Data de 12 septembrie va fi amintită ca ziua izolării internaționale definitive a Hamas”.

Această declarație ar trebui considerată drept bază pentru summitul ONU pe care Parisul și Riadul îl vor co-prezida pe 22 septembrie la New York, unde președintele Emmanuel Macron a promis că va recunoaște statul Palestina, potrivit unei surse din cadrul președinției franceze.