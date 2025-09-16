Oana Țoiu s-a întâlnit cu secretarul american al Energiei, Chris Wright. „Am schimbat opinii pe teme de interes reciproc bilateral”

Oana Ţoiu, ministru de Externe, s-a întâlnit la Viena cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, discuţiile vizând extinderea cooperării în domeniul energiei nucleare civile și al gazelor naturale, pe fondul candidaturii României în Consiliul Guvernatorilor AIEA.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire importantă, la Viena, cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, în marja celei de-a 69-a sesiuni a Conferinței Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Statele Unite în domeniul energiei nucleare civile, precum și dezvoltarea de proiecte comune privind gazele naturale și reziliența energetică regională.

Oana Țoiu a subliniat interesul României pentru extinderea parteneriatului strategic cu SUA în domeniul energiei, punând accent pe potențialul reactoarelor modulare mici (SMR) și pe importanța colaborării în sectorul gazelor naturale ca parte a tranziției energetice.

„Discuție constructivă și fructuoasă astăzi la Viena cu Chris Wright, secretarul Departamentului Energiei al Statelor Unite. Am schimbat opinii pe teme de interes reciproc bilateral, inclusiv proiecte în domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale. De asemenea, am discutat despre reziliența energetică”, a scris Oana Țoiu pe platforma X.

Întâlnirea are loc în contextul eforturilor diplomatice susținute ale României de a obține un loc în Consiliul Guvernatorilor al AIEA pentru mandatul 2025-2027, astfel că, în cadrul sesiunii Conferinței Generale de la Viena, Oana Ţoiu a promovat candidatura, reafirmând angajamentul ferm al României pentru utilizarea pașnică, sigură și responsabilă a energiei nucleare.

În discuțiile avute cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, Oana Țoiu a prezentat proiectele strategice ale României în domeniul nuclear, şi anume retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, dezvoltarea Unităților 3 și 4, dar și implementarea tehnologiei SMR.

Pe agenda întâlnirilor s-au aflat și subiecte de securitate regională. Ministrul a exprimat preocuparea profundă a României față de siguranța Centralei Nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul Federației Ruse, precum și îngrijorări legate de programul nuclear iranian.

Votul pentru desemnarea membrilor în Consiliul Guvernatorilor AIEA va avea loc joi, 18 septembrie, la capătul unui proces diplomatic care s-a întins pe parcursul unui an și jumătate.