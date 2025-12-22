search
Luni, 22 Decembrie 2025
Orașele utopice care au aprins imaginația miliardarilor din domeniul tehnologiei prind contur

Publicat:

Miliardarii din domeniul tehnologiei își construiesc propriile orașe pe baza propriei fantezii cu iz utopic, în baza unor viziuni individuale despre un alt mod de viață, și care eventual pot trăi după propriile legi. Antreprenorii au încheiat deja acorduri cu guvernele, în principal în țările mai puțin dezvoltate economic, pentru a începe construcția de spații de locuit de lux și terenuri de golf în zone cu reglementări laxe, relatează New York Post.

image

„A luat naștere din nemulțumirea față de sistemele politice actuale”, spune Mark Lutter, fondatorul organizației non-profit Charter Cities Institute, o organizație non-profit care își propune să „ofere noilor orașe o guvernare mai bună, pentru a scoate zeci de milioane de oameni din sărăcie”.

„Să mă joc de-a Dumnezeu este ultimul lucru pe care îl doresc. Ideea este că nu ai nevoie de un Dumnezeu, ca să spunem așa”, a explicat pentru publicația americană Oliver Janssens, un milionar în domeniul Bitcoin care lucrează la proiectul Destiny, în insula caraibiană St. Kitts.

New York Post prezintă câteva proiecte animate de viziunea unică a fondatorilor.

Prospera, Honduras

Prospera are deja aproximativ 1.000 de locuitori care trăiesc în ceea ce, în aparență, este o comunitate rezidențială tipică, de lux, cu plajă și teren de golf proprii. O parte din finanțare provine de la mega-investitorul Peter Thiel, însă fondatorul său este Erick Brimen, un administrator de fonduri venezuelean.

Locul se remarcă prin faptul că are propriile legi, inclusiv un sistem de arbitraj în care un judecător din SUA decide asupra cazurilor online. Una dintre principalele trăsături distinctive este toleranța în ceea ce privește medicamentele pentru longevitate.

Influencerul în domeniul sănătății, Bryan Johnson, este fan, el călătorind pentru „o terapie genică care ar putea schimba viitorul umanității”. Apartamentele de tip studio încep de la 120.000 de dolari, iar o vilă de 3.000 de metri pătrați cu vedere la ocean ar putea costa în jur de 850.000 de dolari. 

image

Destiny, St. Kitts și Nevis

Oliver Janssens a câștigat milioane de dolari din criptomonede și a reușit să cumpere o proprietate de patru mile pătrate pe insula Nevis din Caraibe. El își propune să vândă 1.000 de unități de locuit pe an și are o singură ambiție: să transforme proprietatea într-un refugiu potrivit pentru familii.

„Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să văd ducându-se acolo 10.000 de libertarieni”, a declarat el. „Îmi doresc un loc sigur pentru familiile cu venituri medii și bogate care să-și trăiască viața.”

În timp ce se află încă proces de negociere a regulilor cu guvernul insulei, Janssen spune: „Suntem obligați să respectăm constituția [din St. Kitts și Nevis], care este un fel de protecție. În cadrul propriului nostru sistem... Puteți compara acest lucru cu o Asociație de Proprietari, unde doar proprietarii iau decizii.”

„Când ai o proprietate, poți stabili regulile. Dacă vrei să ajustezi regulile, poți face o propunere în acest sens.” În viziunea sa, criptomonedele vor fi moneda locală, iar casele vor costa între 500.000 și 3 milioane de dolari. „Visul meu este o vilă circulară cu sticlă de jur împrejur”, a spus el. „Oriunde ai sta, să ai vedere ori la ocean, ori la vulcan.”

image

Orașe Alpha , Africa de Vest

Nemulțumindu-se cu un singur oraș, Patri Friedman, prin intermediul fondului său de capital de risc Pronomos, lucrează la Alpha Cities. Cu toate acestea, majoritatea acestora se află în fază de proiect.

„Suntem avansați în ceea ce privește modele 3D și foarte  departe în orice altceva”, a recunoscut Friedman, care a fost un jucător profesionist de poker la începutul anilor 2000.

„Lucrăm cu o serie de țări din Africa de Vest și semnăm acorduri pentru a ajuta la dezvoltarea țării în jurul unor clustere industriale”, a declarat el,

În stilul tipic al tehnologiei, industriile vor include „lucruri precum centrele de date alimentate cu energie geotermală, care există în cantitate mare în Africa, și producția de vehicule electrice”. Din perspectiva țărilor gazdă, a spus Friedman, „ele vor să imite Singapore. Trecerea de la lumea a treia la prima, acesta este un fel de obiectiv”.

Acest oraș plutitor este un proiect timpuriu realizat de fostul inginer Google

California forever

Spre deosebire de alte proiecte de același gen, ideea protectului este de a crea un oraș modelat după un ideal pur american.

„Este vorba despre restaurarea visului californian și a visului american”, a declarat un purtător de cuvânt de la California Forever.

Cu o finanțare de un miliard de dolari, aproximativ 94 de mile pătrate de teren și oameni precum co-fondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, și investitorul de capital de risc Mark Andreessen, se bucură de multă bunăvoință.

Ideea în aparține lui Jan Sramek, fost trader la Goldman Sachs, care speră să înceapă lucrările în 2027. „Vrem să facem locuințe accesibile din punct de vedere financiar, în cartiere sigure și accesibile pietonilor.”

Orașul va avea un centru de producție avansat pentru cele mai inovatoare industrii, precum industria aerospațială și robotica, care sunt proiectate în California.

„Va exista un parc mai mare decât Central Park, iar fiecare cartier va fi centrul unui unei străzi comerciale locale”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

image

Insula Sherbro, Sierra Leone

Actorul britanic Idris Elba nu este un expert în tehnologie, dar este motorul din spatele modernizării insulei Sherbro din Sierra Leone, patria tatălui său.

La începutul acestui an, Elba și partenerii săi au primit aprobarea guvernului pentru a transforma Sherbro în ceea ce a fost numit „un proiect de oraș eco”.

Oficial, este o Zonă Economică Specială. Potrivit Forbes Africa, inspirația pentru dezvoltarea insulei a venit de la bunicul său, care i-a cerut lui Elba să „facă ceva pentru Sierra Leone”.

image

Orașul va avea un parc eolian în centrul a ceea ce Elba a numit un „oraș internațional divers din punct de vedere cultural, care îmbină tradiția, dinamismul și mândria africană cu infrastructură și servicii de ultimă generație”.

