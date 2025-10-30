search
Oana Gheorghiu, numită viceprim-ministru, depune jurământul la Palatul Cotroceni

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Numită vicepremier de preşedintele Nicuşor Dan, Oana Gheorghiu va depune, joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni.

Oana Gheorghiu depune joi jurământul. FOTO Facebook Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu depune joi jurământul. FOTO Facebook Oana Gheorghiu

 Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri, 29 octombrie, decretul de numire ca membru al Guvernului a Oanei Clara Gheorghiu, viceprim-ministru.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie va avea loc joi dimineaţă, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

Amintim că premierul Ilie Bolojann a nominalizat-o pe Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru. Gheorghiu ar urma să se implice în reformele asumate de noul Guvern.

Potrivit Guvernului, experiența sa în proiecte care au produs schimbări reale în societatea românească urmează să fie valorificată în cadrul Guvernului, „într-o perioadă în care România are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”.  

Cine este Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu, în vârstă de 56 de ani, este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Din februarie 2025, ea este co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, după ce anterior a fost vicepreședintă.

Gheorghiu s-a implicat, timp de peste un deceniu, în proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy dedicate îmbunătățirii sistemului de sănătate publică.

Asociația Dăruiește Viață a reușit, Sub soordonarea sa, să atragă peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, contribuțiile venind din partea a peste 500.000 de persoane fizice și 10.000 de companii.

Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii bolnavi de cancer construit de la zero în curtea Spitalului Marie Curie din București, o investiție de 12.000 de metri pătrați, cu nouă etaje și peste 140 de paturi. Este primul proiect de acest fel realizat integral din fonduri private în România.

Tensiunile create de propunerea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier

 Sorin Grineanu, liderul interimar al PSD, i-a cerut marți seara premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu ca vicepremier, pentru a evita „compromiterea” relației cu SUA.

Citește și: Cât de riscantă e numirea Oanei Gheorghiu pentru relația României cu SUA. Verdictul unui fost consilier al lui Trump

Motivul, o postare publicată pe rețelele de socializare de către Oana Gheorghiu în care îi numește „golani” pe președintele și vicepreședintele SUA după întâlnirea tensionată cu Volodimir Zelenski.

Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării (USR) spune că Gheorghiu „a avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice” la acel moment.

Odată cu intrarea în politică îţi cer oamenii demisia. Face parte din democraţie. Şi mie mi-o cer, şi eu la rândul meu am cerut-o altor politicieni. Este parte din jocul democratic. N-are nicio legătură. Lucrurile nu sunt interconectate”, mai afirmă Ionuț Moșteanu.

Criticile lui Grindeanu au atras cea mai dură reacție de la șeful AUR. „Sorin Grindeanu şi acest PSD merită să dispară, merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii. Unii suntem trumpişti, cum suntem noi de la AUR, alţii nu sunt trumpişti şi l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, atrăgând atenția asupra situației vicepremierului PSD din Guvern, Marian Neacșu, care a fost condamnat definitiv în 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat ilegal fiica la biroul de parlamentar, ulterior fiind reabilitat.

 Marian Neacșu este din 2021 în structura Executivului, fiind pe rând, secretar general în Cabinetul Ciucă, vicepremier în primul și al doilea cabinet condus de Marcel Ciolacu.

Cum văd analiștii această situație

Într-o postare pe Facebook, sociologul Gelu Duminică arată că„România are un vicepremier condamnat definitiv pentru fapte de corupție. Pentru orice guvern acest tip de asumare politică aruncă o undă de reticență diplomatică pentru orice relație de afaceri sau diplomatică. Prim-ministru a acceptat această nominalizare, pentru că ea a fost una dintre condițiile unui partid fără de care stabilitatea politică nu putea fi asigurată.

Prim-ministrul dorește să numească un al doilea vicepremier, o activistă civică cu imagine publică ireproșabilă și rezultate ce nu pot fi contestate. Partidul care a condiționat intrarea în guvern de numirea celui ce este menționat în primul paragraf cere retragerea nominalizării din motiv de imagine politică”.

Politologul George Jiglău constată că „putem să găsim o grămadă de probleme de integritate la PSD, în așa fel încât să arătăm cu degetul spre PSD. Nu trebuia neapărat să ne raportăm la situația specifică a lui Neacșu. Situația lui Neacșu este din altă categorie, e o problemă de integritate care a fost sancționată din punct de vedere legal. Am putea argumenta că este chiar mai gravă, că deja a fost o condamnare, pe când la doamna Gheorghiu este o părere exprimată care ar putea să nu-i placă cuiva”.   

