Oana Gheorghiu se suspendă din funcţiile executive la Asociaţia Dăruieşte Viață. „Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate”

Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă Oana Gheorghiu anunţă, la puţin timp după depunerea jurământului ca membru al Guvernului, că rolul său ca vicepremier va fi să deschidă Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societăţii civile şi a cetăţenilor.

”După mai bine de 15 ani dedicaţi celei mai îndrăzneţe iniţiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave si Trauma din România şi apoi a unui campus medical pentru copii – a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcţia de Vicepremier al României. Este o decizie grea şi emoţionantă, pentru că Dăruieşte Viaţă a fost şi rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experienţa noastră – a unei comunităţi care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale – trebuie dusă şi în administraţia publică, acolo unde se iau deciziile care ne influenţează vieţile”, a scris Gheorghiu pe Facebook la puţin timp de la depunerea jurământului ca membru al Guvernului.

Ea precizează că pe durata mandatului se va suspenda din funcţiile executive din cadrul Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

”Am încredere că echipa Dăruieşte Viaţă şi comunitatea de donatori şi sponsori vor continua proiectele exact aşa cum le-am început: cu transparenţă, profesionalism şi determinare. Rămân recunoscătoare fiecăruia dintre voi – celor peste 350.000 de oameni şi mii de companii – care aţi transformat un vis imposibil într-o realitate: un spital ridicat din solidaritate. Această forţă a comunităţii este cea mai mare garanţie că vom continua să schimbăm România”, transmite Oana Gheorghiu..

Ea precizează că, noul rol, va încerca să ducă mai departe acest mesaj: ”că oamenii vor schimbare şi reformă, pentru a trăi mai bine în România, precum şi pentru a avea acces la servicii publice de calitate”.

”Voi duce mai departe şi această lecţie pe care am învăţat-o împreună cu voi: că atunci când oamenii se unesc şi contribuie toţi la schimbare, fiecare după posibilităţi, nimic nu e imposibil. De altfel, rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societăţii civile şi a cetăţenilor, pentru a fundamenta reformele şi măsurile pe nevoile reale din societate şi pentru a le construi împreună, cu încredere. Aşa cum am lucrat şi la Daruieste Viata , împreună cu comunitatea noastră. Vă mulţumesc şi sper să rămâneţi alături de mine şi de Dăruieşte Viaţă în această nouă etapă”, afirmă Oana Gheorghiu în finalul mesajului.