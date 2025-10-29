„O alegere bună”. Dominic Fritz laudă numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: un semn al libertății de exprimare

Liderul USR, Dominic Fritz, a salutat decizia de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, descriind-o drept o alegere „foarte bună” şi un semnal al libertăţii de exprimare în România.

Într-o intervenţie la Antena 1, preşedintele USR a afirmat că Oana Gheorghiu, cofondatoarea asociaţiei Dăruieşte Viaţă, „a demonstrat că ştie să adune încrederea oamenilor, energia oamenilor, resursele bune din societate”. „Eu cred că este un semnal extrem de prost pentru toţi cei care cred în libertatea exprimării în această ţară să începem acum să vrem să excludem oameni din viaţa politică pentru nişte opinii perfect legitime pe care le-a spus în trecut”, a declarat Fritz.

Reacţia sa vine după ce Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, i-a cerut premierului să retragă propunerea Oanei Gheorghiu, susţinând că numirea ar putea „compromite relaţia cu Statele Unite ale Americii”.

Dominic Fritz a criticat o astfel de abordare, afirmând că relaţia cu SUA trebuie să fie „una de respect, dar nu una de subordonare totală şi de obedienţă anticipativă”. „Au fost cuvintele unui cetăţean, şi orice cetăţean în această ţară poate, faţă de oricare lider din această lume, fie din România, fie din cea mai puternică ţară – să folosească orice cuvinte vrea el, că asta îmi garantează Constituţia noastră”, a subliniat liderul USR.

El a adăugat că Oana Gheorghiu nu merge în Guvern pentru a reprezenta România în relaţia cu Statele Unite, ci „va avea felia ei”. „De aceea, încă o dată, mi se pare nu doar o alegere bună, ci şi un semnal important că totuşi în această ţară încă poţi să spui ce gândeşti”, a concluzionat Fritz.

Fritz, despre retragerea trupelor americane: „Nu e o pedeapsă”

Referindu-se la informaţiile privind retragerea unor trupe americane din România, Dominic Fritz a explicat că nu este vorba despre o sancţiune, ci despre o reorganizare strategică. „Cred că americanii au făcut asta nu ca un fel de pedeapsă, ci mai degrabă ca o încurajare să ne apărăm mai bine. Şi încă sunt aici. Astăzi au comunicat oficial că a fost o mişcare în întreaga regiune, vor să se focuseze un pic mai mult şi în Asia”, a precizat el.

Fritz a adăugat că această decizie ar trebui privită „nu cu îngrijorare, ci ca un îndemn să credem în propriul nostru potenţial – în orice domeniu, inclusiv în cel al apărării”.