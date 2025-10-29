De ce creează tensiuni propunerea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Societatea civilă denunță dubla măsură a Coaliției

Dacă nu demult demiterile erau cele care încingeau spiritele în coaliție și rupeau guverne, acum o propunere de numire în funcție zguduie pământul de sub picioarele cabinetului Bolojan. Adevărata problemă a partidelor din coaliție este mai profundă de atât, suspectează analiștii, și ține de puterea sporită pe care o are premierul, indiferent de culorile Executivului.

După luni de incertitudine de la demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, premierul Ilie Bolojan a făcut o propunere neașteptată pentru postul rămas liber: o figură cunoscută publicului, dar fără trecut politic. Mișcarea premierului a surprins PSD declanșând tensiuni într-un moment fragil pentru coaliție. În paralel, anunțul privind reducerea trupelor americane din România a amplificat speculațiile, alimentând conexiuni între cele două subiecte.

La scurtă vreme de la anunțul făcut de Bolojan, marți seara, șeful interimar al PSD Sorin Grindeanu a cerut reevaluarea deciziei „pentru a evita compromiterea relației cu Statele Unite ale Americii și un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul strategic”. „Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României”, a declarat Sorin Grindeanu, făcând referire la criticile aduse actualei administrații de la Casa Albă de Oana Gheorghiu într-o postare mai veche. „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook în contextul întâlnirii tensionate din luna februarie dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski, desfăşurată în Biroul Oval, care s-a încheiat fără semnarea unui acord privind resursele minerale ale Ucrainei.

Opiniile sunt împărțite în Guvern. Reprezentantul USR, Ionuț Moșteanu, ministru al Apărării spune că Gheorghiu „a avut o opinie de cetăţean liber de orice constrângeri politice” la acel moment. „Odată cu intrarea în politică îţi cer oamenii demisia. Face parte din democraţie. Şi mie mi-o cer, şi eu la rândul meu am cerut-o altor politicieni. Este parte din jocul democratic. N-are nicio legătură. Lucrurile nu sunt interconectate”, mai afirmă Ionuț Moșteanu.

Însă criticile lui Grindeanu au adus cea mai dură reacție de la șeful AUR. „Sorin Grindeanu şi acest PSD merită să dispară, merită să fie taxaţi de români pentru aceste mojicii. Unii suntem trumpişti, cum suntem noi de la AUR, alţii nu sunt trumpişti şi l-au criticat pe Donald Trump de-a lungul vremii”, atrăgând atenția asupra situației vicepremierului PSD din Guvern, Marian Neacșu, care a fost condamnat definitiv în 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat ilegal fiica la biroul de parlamentar, ulterior fiind reabilitat.

Practic, Marian Neacșu este din 2021 în structura Executivului, fiind pe rând, secretar general în Cabinetul Ciucă, vicepremier în primul și al doilea cabinet condus de Marcel Ciolacu.

Ce spun analiștii

Și sociologul Gelu Duminică vorbește despre asta. Într-o postare pe Facebook arată că „România are un vicepremier condamnat definitiv pentru fapte de corupție. Pentru orice guvern acest tip de asumare politică aruncă o undă de reticență diplomatică pentru orice relație de afaceri sau diplomatică. Prim-ministru a acceptat această nominalizare, pentru că ea a fost una dintre condițiile unui partid fară de care stabilitatea politică nu putea fi asigurată.

Prim-ministrul dorește să numească un al doilea vicepremier, o activistă civică cu imagine publică ireproșabilă și rezultate ce nu pot fi contestate. Partidul care a condiționat intrarea în guvern de numirea celui ce este menționat în primul paragraf cere retragerea nominalizării din motiv de imagine politică”.

La rândul lui, politologul George Jiglău constată că „putem să găsim o grămadă de probleme de integritate la PSD, în așa fel încât să arătăm cu degetul spre PSD. Nu trebuia neapărat să ne raportăm la situația specifică a lui Neacșu. Situația lui Neacșu este din altă categorie, e o problemă de integritate care a fost sancționată din punct de vedere legal. Am putea argumenta că este chiar mai gravă, că deja a fost o condamnare, pe când la doamna Gheorghiu este o părere exprimată care ar putea să nu-i placă cuiva”.

„Este puțin instrumentalizată de ambele părți și pusă într-o situație politică neplăcută”- Cristian Părvulescu, politolog

„Nu cred că Doamna Gheorghiu poate să fie în vreun fel înlocuitoarea domnului Anastasiu. Deci funcția pe care o va avea, va avea o cu totul altă dimensiune”, explică politologul Cristian Pârvulescu pentru „Adevărul”, punctând diferențele dintre cei doi.

Adevărata problemă nu este propunerea Oanei Gheorghiu însă, ci raportul tensionat dintre PNL și PSD, principalele partide din actuala coaliție de guvernare, arată politologul: „PSD a încercat să restabilească raportul de forțe din Parlament, încercând să diminueze din influența și autoritatea primului ministru, deoarece acesta folosește o metodă standard a la Boc (n. r. - Emil Boc, fost premier în perioada decembrie 2008-februarie 2012). Nu este deloc exclus ca din zona lui Boc să fi venit această idee. Boc folosea în confruntarea din interiorul coaliției și în raporturile sale cu președintele Băsescu prerogativele constituționale pe care le avea prim-ministrul și în felul ăsta reușea o relegitimare și își mai asigura un respiro pentru câteva luni și a rezistat doi ani la presiunile pentru schimbarea guvernului. Eu cred că asta se întâmplă în momentul de față. Altfel spus, cred că doamna Gheorghiu este puțin instrumentalizată de ambele părți și pusă într-o situație politică absolut neplăcută”.

Articolul 38 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ arată că „(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe în prezența majorității membrilor săi. Hotărârile și ordonanțele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăște prim-ministrul.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul documentelor și al altor măsuri adoptate de Guvern.(3) Hotărârile și ordonanțele Guvernului se semnează de prim-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate”.

„De fapt, problema este simplă, e legată de imagine și de raport între primul ministru și membrii guvernului. Primul ministru nu negociază. Se folosește de prerogativa pe care o are, spunându-le PSD-iștilor – Nu vă convine, votați moțiunea de cenzură și faceți guvern cu AUR – pentru că nu au cum să facă guvern cu AUR. Dar atunci când se ajunge la o astfel de situație, guvernul este într-o situație precară. Relațiile din interiorul guvernului sunt precare și, din nefericire, problema este a modului în care au gândit coalitia. Pentru că fiecare a gândit altfel și de asta nu au reglementat. Primul-ministru are prerogativele acestea care pot părea necondiționate, dar care pun partenerii de coalitie într-o situație neplăcută. Și vedem cum fiecare din parteneri încearcă să-l pună pe celălalt într-o situație neplăcută. Și asta demonstrează că situația este dificilă în ceea ce privește comunicarea din inferiorul coaliției. Evident că într-un guvern de coaliție există consultări, doar că atâta vreme cât primul ministru are această autoritate, a profitat de asta. Este evident o mișcare îndreptată împotriva PSD. Doamna Gheorghiu nu a fost niciodată o simpatizantă a PSD, a avut relații dificile cu ministrul sănătății PSD, căruia i-a reproșat blocaje în construirea șpitalului (n. r. – Alexandru Rafila)”, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Poziția surprinzătoare a AUR arată, potrivit acestuia, că partidul condus de George Simion „se poziționează și repoziționează în raport cu posibile alianțe de guvernare, pentru că AUR începe să-și dorească să participe la guvernare și pentru asta trebuie să dovedească că s-a schimbat”.

Cine este Oana Gheorghiu

Oana Clara Gheorghiu este co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”. Oana Gheorghiu şi asociata ei, Carmen Uscatu, au renunţat la joburile în marketing pentru a se dedica asociației.

Printre proiectele lor din ultimii 13 ani de activitate se numără: modernizarea secţiei de Neonatologie de la Polizu, construirea Centrului de transplant modular de la Spitalul Universitar Bucureşti, renovarea Secţiei de Oncologie a Spitalului Universitar Elias şi modernizarea secţiei de hemato-oncologie de la Spitalul Clinic de Copii „Louis Ţurcanu“ din Timişoara. Însă cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.

Acum, Gheorghiu este propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier.

Gheorghiu va fi instalată în funcție odată cu depunerea jurământului de învestitură în funcția de viceprim-ministru, joi, 30 octombrie, la Palatul Cotroceni.