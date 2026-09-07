Oana Gheorghiu, mesaj la început de an școlar: „Țara asta nu trebuie să mai treacă vreodată prin experiența unui singur conducător și a unui singur partid”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis, la începutul noului an școlar, un mesaj în care și-a amintit de copilăria sa din perioada comunistă și de anii de școală petrecuți în localitatea natală, Brebu. Ea a vorbit despre propaganda din acea perioadă, restricțiile impuse de regim și lecțiile pe care spune că le-a învățat despre adevăr, responsabilitate și solidaritate.

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Gheorghiu a povestit că a învățat până în clasa a VIII-a într-o clasă cu alți 41 de copii și că viața la țară era dificilă.

„Învățam cântece patriotice, poezii pentru Tovarășu', ni se repeta cât de „bun” e comunismul și cât de „iubiți” ne sunt conducătorii”, a scris vicepremierul.

Ea și-a amintit și de interdicțiile religioase. Deși mersul la biserică era descurajat de școală, bunica o lua în continuare cu ea.

În opinia sa, oamenii nu acceptau însă fără să filtreze propaganda oficială.

„Pentru că, deși minciuna era peste tot, oamenii nu o credeau. Aveau gândire critică. Ascultau, dar nu înghițeau. Filtrau totul prin propria conștiință și reușeau să vadă adevărul”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a evocat și formele de rezistență discretă ale oamenilor de la sat, care încălcau unele reguli impuse de stat și se sprijineau reciproc.

„Satul era o comunitate de oameni buni, care se sprijineau unii pe alții”, a scris ea, amintind inclusiv despre producerea țuicii în gospodărie și sacrificarea animalelor pentru consumul propriu, în ciuda restricțiilor.

Oana Gheorghiu spune că, deși perspectiva sa asupra satului natal poate fi „ușor idilică”, acolo a învățat principii pe care le consideră esențiale: „că indiferent cât de greu îți este, trebuie să lupți pentru adevăr, pentru dreptate și pentru ceilalți. Să nu furi, să nu minți, să stai drept”.

Vicepremierul spune că și-a amintit de acea perioadă după ce, în prima zi de școală, a văzut copii îndreptându-se către cursuri.

„Țara asta nu trebuie să mai treacă vreodată prin experiența unui singur conducător și a unui singur partid”, a afirmat Gheorghiu.

Ea a subliniat că libertatea de a alege reprezintă atât un drept, cât și o responsabilitate și i-a îndemnat pe români să-și învețe copiii să gândească independent și să distingă între bine și rău, responsabilitate și minciună, modernizare și corupție.

„Mulți oameni și-au pierdut viața ori au fost torturați pentru ca noi să avem astăzi libertatea de a alege”, a mai transmis vicepremierul.

Gheorghiu le-a transmis părinților să nu uite că educația se face atât la școală, cât și acasă și să încerce să le lase copiilor o țară mai bună decât cea pe care au primit-o.

„Să ne luptăm să creștem copii care să devină adulți mai buni decât suntem noi”, a încheiat Oana Gheorghiu.

În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a transmis, la rândul său, un mesaj dedicat începutului de an școlar. Șeful statului a pus accentul pe rolul profesorilor și al părinților în formarea copiilor, subliniind că educația depășește sfera notelor și a examenelor.

„Educația înseamnă încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou”, a transmis Nicușor Dan.