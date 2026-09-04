O femeie în vârstă de 46 de ani și fiica sa, în vârstă de 19 ani, au fost amenințate cu acte de violență de către fostul partener al tinerei. Bărbatul a fost reținut pentru „amenințare”, „distrugere” și „încălcarea ordinului de protecție”.

Bărbatul a încalcat ordinul de protecție Foto: Captură video/Poliția Română

Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecție și le-a amenințat cu moartea de fosta parteneră și mama acesteia.

Întâmplarea a avut loc pe 2 septembrie, în Capitală, după ce mama și fiica au sesizat faptul că sunt amenințate de fostul iubit al fetei. Băiatul le-a amenințat că „intră peste ele în casă, le dă foc și le omoară".

Totodată, individul a provocat distrugeri asupra autoturismului mamei, prin tăierea anvelopelor din partea stângă și dreaptă față.

„Din primele verificări efectuate, a rezultat faptul că, în jurul orei 16:00, în timp ce acestea se aflau la domiciliu, la poarta imobilului s-ar fi prezentat fostul partener al tinerei, un minor în vârstă de 17 ani, care le-ar fi amenințat cu acte de violență. Totodată, acesta ar fi provocat distrugeri autoturismului femeii în vârstă de 46 de ani, prin tăierea anvelopelor din partea din față ale autoturismului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii l-au depistat pe tânărul în cauză, acesta fiind condus la sediul subunității, în vederea continuării cercetărilor”, potrivit Poliției Municipiului București.

Fetei i-a fost pus la dispoziție Formularul de Evaluare a Riscului, ulterior fiind emis ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică, împotriva fostului iubit. Mama fetei nu a dorit să facă o astfel de solicitare.

Ulterior, a doua zi, tânărul a încălcat obligațiile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, prin faptul că nu a respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 200 de metri față de reședința fetei.

Acesta a fost depistat de către polițiști, în zona Calea Giulești, în urma generării alertei de apropiere. A fost găsit asupra lui un cuțit, cu o lamă de aproape 30 de cm. El a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „amenințare”, „distrugere” și „încălcarea ordinului de protecție”.