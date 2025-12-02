search
Marți, 2 Decembrie 2025
O româncă își caută dreptatea la CJUE după ce i-a fost publicată pe internet poza într-un anunț de servicii sexuale

Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat marți într-un dosar în care o româncă s-a adresat instanței pentru că i-a fost publicată poza și numărul de tel, fără consimțământul ei, pe publi24, într-un anunț care spunea că oferă servicii sexuale.

Sediul CJUE
CJUE obligă site-urile de anunțuri să verifice veridicitatea lor. Foto arhivă

CJUE a informat marți că a fost sesizată în privința activității Russmedia Digital, o societate de drept român, este proprietara site-ului internet www.publi24.ro, site care este o piață online pe care pot fi publicate anunțuri, gratuit sau contra cost.

La 1 august 2018, o persoană neidentificată a publicat pe acest site un mesaj în care afirma că o femeie oferea servicii sexuale. Mesajul conținea fotografii ale acesteia, utilizate fără consimțământul său, precum și numărul său de telefon. Femeia a considerat că anunțul era fals și vătămător; prin urmare, ea a solicitat proprietarului site-ului să îl retragă. În decurs de o oră de la această solicitare, Russmedia Digital a eliminat postarea. Cu toate acestea, anunțul în cauză fusese deja diseminat pe alte site-uri internet, unde a rămas accesibil.

În aceste împrejurări, considerând că anunțul îi încălca dreptul la imagine, la onoare și la bună reputație, ca și la viață privată, precum și normele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, femeia a sesizat justiția română. Judecătoria Cluj-Napoca i-a dat câștig de cauză și a obligat Russmedia Digital să îi plătească 7 000 de euro cu titlu de daune morale. În apel, Tribunalul Specializat Cluj a exonerat însă societatea, calificând-o drept simplu furnizor de servicii de stocare-hosting, care nu este responsabil pentru conținutul publicat de utilizatorii săi.

În aceste condiții, victima a formulat recurs la Curtea de Apel Cluj. Această instanță a decis să sesizeze Curtea de Justiție pentru a obține clarificări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii, în special cu privire la obligațiile care îi revin operatorului unei piețe online în temeiul GDPR, precum și cu privire la aspectul dacă acesta poate să se sustragă de la aceste obligații în temeiul exonerării de răspundere prevăzute de Directiva 2000/31 pentru furnizorii de servicii ale societății informaționale.

Russmedia trebuia să verifice dacă femeia și-a dat consimțământul

În hotărârea pronunțată marți, Curtea statuează că operatorul unei piețe online precum Russmedia Digital are calitatea de operator, în sensul GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal cuprinse în anunțurile publicate pe piața sa online. Într-adevăr, chiar dacă anunțul este plasat de un utilizator, acest anunț este publicat pe internet și poate fi astfel accesat de utilizatorii de internet numai prin intermediul pieței online.

Prin urmare, operatorul unei piețe online trebuie, înainte de publicarea acestor anunțuri și prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, să le identifice pe cele care conțin date sensibile, precum cele în discuție în prezenta cauză, și să verifice dacă utilizatorul care urmează să plaseze un astfel de anunț este persoana ale cărei date sensibile figurează în acesta.

În caz contrar, acesta trebuie să verifice dacă persoana ale cărei date sunt publicate și-a dat consimțământul explicit pentru publicare. În lipsa acestui consimțământ, operatorul unei piețe online trebuie să refuze publicarea anunțului respectiv, cu excepția cazului în care aceasta intră sub incidența uneia dintre celelalte excepții prevăzute de GDPR. În plus, operatorul unei piețe online trebuie să depună toate eforturile pentru a împiedica copierea și publicarea ilicită pe alte site-uri internet a anunțurilor care conțin date sensibile publicate pe site-ul său. În acest scop, acesta trebuie să implementeze măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate.

Curtea precizează că operatorul unei piețe online nu poate să se sustragă de la aceste obligații, care îi revin în temeiul GDPR, invocând exonerarea de răspundere prevăzută de Directiva 2000/31.

Decizia CJUE, obligatorie pentru toate cauzele similare

Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Este de competența instanței naționale să soluționeze cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

