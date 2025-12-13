search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O româncă de 40 de ani a murit într-un accident cumplit în Italia: avea două fetițe

0
0
Publicat:

O româncă de 40 de ani, mamă a două fetițe, și-a pierdut viața într-un accident teribil în Italia, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens și a fost lovită frontal de un camion neîncărcat. 

Adriana Ionela Vina era din Iași FOTO : FB
Adriana Ionela Vina era din Iași FOTO : FB

Adriana Ionela Vina se deplasa spre Mantova când, din motive încă necunoscute, a pierdut controlul asupra mașinii și a pătruns pe banda opusă. A intrat în coliziune directă cu un camion condus de un tânăr de 19 ani, de origine germană.

Șoferul camionului a scăpat nevătămat, suferind doar daune minore la vehicul.

Echipele de intervenție, mobilizate de Centrul operațional Areu, împreună cu Pompierii, Poliția Rutieră și o ambulanță a Crucii Albe, nu au mai putut face nimic la sosirea la fața locului.

Corpul victimei a fost preluat și încredințat autorităților judiciare, iar ambele vehicule implicate în accident au fost confiscate.

Parchetul din Brescia a deschis un dosar pentru omor rutier, iar șoferul camionului a fost testat pentru alcool și droguri.

Accidentul a blocat drumul pe o perioadă îndelungată, afectând traficul în orele de vârf. Adriana Ionela Vina era rezidentă în Calcinato, dar se mutase recent în zona Bergamo. Avea 40 de ani și două fetițe mici, potrivit bresciatoday.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a povestit finalul minunii cu Feyenoord: „Stăteam singur pe scări și priveam la Cisotti. Meciul ăsta a șters Middlesbrough!”. Ce a vorbit cu Tănase despre… Petrila!
fanatik.ro
image
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
observatornews.ro
image
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Amestecul făcut în casă care îți lasă ecranul televizorului impecabil. Aşa nu va mai avea urme pe el
playtech.ro
image
Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
La 41 de ani, marea campioană a revenit și a scris istorie!
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Anunțul ANAF privind plata taxelor. Cine trebuie să achite și câți români au făcut asigurare de sănătate DATE EXCLUSIVE
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică