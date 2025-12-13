O româncă de 40 de ani a murit într-un accident cumplit în Italia: avea două fetițe

O româncă de 40 de ani, mamă a două fetițe, și-a pierdut viața într-un accident teribil în Italia, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens și a fost lovită frontal de un camion neîncărcat.

Adriana Ionela Vina se deplasa spre Mantova când, din motive încă necunoscute, a pierdut controlul asupra mașinii și a pătruns pe banda opusă. A intrat în coliziune directă cu un camion condus de un tânăr de 19 ani, de origine germană.

Șoferul camionului a scăpat nevătămat, suferind doar daune minore la vehicul.

Echipele de intervenție, mobilizate de Centrul operațional Areu, împreună cu Pompierii, Poliția Rutieră și o ambulanță a Crucii Albe, nu au mai putut face nimic la sosirea la fața locului.

Corpul victimei a fost preluat și încredințat autorităților judiciare, iar ambele vehicule implicate în accident au fost confiscate.

Parchetul din Brescia a deschis un dosar pentru omor rutier, iar șoferul camionului a fost testat pentru alcool și droguri.

Accidentul a blocat drumul pe o perioadă îndelungată, afectând traficul în orele de vârf. Adriana Ionela Vina era rezidentă în Calcinato, dar se mutase recent în zona Bergamo. Avea 40 de ani și două fetițe mici, potrivit bresciatoday.