Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Radu Miruță scoate de sub preș o datorie veche de 33 de ani către SUA: „Unii au tras țepe și s-au îmbogățit, iar statul a rămas bun de plată”

Publicat:

Radu Miruță a declarat că, în calitate de ministru al Economiei, a reglementat în această săptămână plata unei datorii istorice pe care România o are față de Statele Unite ale Americii, în valoare de 10 milioane de dolari, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90.

Miruță afirmă ce au cele două măsuri în comun. FOTO: Facebook/Radu Miruță
Miruță susține că a scos „de sub preș” o obligație financiară veche de peste trei decenii, pe care statul român o poate achita acum „corect, transparent și cu demnitate”, considerând demersul un pas important pentru credibilitatea României ca partener economic internațional.

„În 1992 s-a dat în România un mare tun: aşa-numita Afacere a bumbacului. Unii au tras ţepe şi s-au îmbogăţit, iar statul român a rămas şi bun de plată, şi cu o ruşine diplomatică pe termen lung. Timp de 33 de ani, decidenţii au împins această mizerie sub preş. Astăzi, am scos-o la lumină”, a afirmat Radu Miruță într-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit acestuia, la începutul anilor ’90, Guvernul României a contractat un împrumut în bumbac din Statele Unite, destinat sprijinirii unor firme românești selectate. Bumbacul a fost livrat, companiile s-au închis, iar datoria nu a mai fost achitată.

„România a rămas cu obligaţia neplătită. Dincolo de istorie şi de vinovaţi, România este aceeaşi ţară, cu acelaşi tricolor şi cu milioane de oameni cinstiţi. Iar imaginea noastră externă nu este un detaliu: este ceva ce trebuie apărat. Ca ministru al Economiei, în şedinţa de Guvern din această săptămână, am făcut un gest firesc pentru o Românie care se vrea respectată: am adus o piesă importantă de legislaţie la nivelul anului 2025 şi am scos de sub preş o datorie istorică”, a subliniat Miruță.

Ministrul a precizat că măsura adoptată în ședința de Guvern are o semnificație mai largă decât una strict tehnică.

„În primul rând, am reglementat plata unei datorii istorice către Statele Unite ale Americii, pentru bumbacul-fibră importat în anii ’90. O datorie veche de peste 30 de ani, asumată de statul român în 1992, pe care astăzi o putem achita corect, transparent şi cu demnitate. Este un pas necesar pentru credibilitatea României ca partener economic internaţional”, a explicat acesta.

Totodată, Miruță a anunțat introducerea în legislație a unei clarificări privind definirea fibrei optice, despre care spune că era „greu de explicat” că lipsea în anul 2025.

„De ce contează? Pentru că fibra optică este coloana vertebrală a comunicaţiilor moderne, inclusiv a infrastructurii critice, precum reţelele energetice. Cine o utilizează trebuie să o facă responsabil şi să plătească redevenţele cuvenite statului, adică tuturor cetăţenilor”, a adăugat el.

Radu Miruță afirmă că cele două măsuri au în comun corectarea unor neglijențe legislative vechi, care au permis abuzuri și pierderi pentru stat, și susține că demersurile sale vizează consolidarea unui stat responsabil.

Radu Miruță este propus pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să dețină și poziția de vicepremier. Pentru portofoliul Economiei, USR îl propune pe senatorul Irineu Darău.

