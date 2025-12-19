Brânza grasă, aliatul neașteptat al creierului: consumul zilnic poate reduce riscul de demență

Un consum zilnic de cel puțin 50 de grame de brânză cu un conținut ridicat de grăsime ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de demență, potrivit unui studiu realizat de cercetători suedezi și publicat recent în jurnalul Neurology.

Studiul, care a urmărit 27.670 de adulți din Suedia timp de aproximativ 25 de ani, a arătat că persoanele care consumau brânză grasă aveau un risc cu 13% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care mâncau mai puțin de 15 grame pe zi.

„Timp de decenii, dezbaterea asupra dietelor cu conținut ridicat versus scăzut de grăsimi a modelat recomandările de sănătate, ajungând uneori să considere brânza un aliment nesănătos care trebuie limitat. Studiul nostru arată că unele produse lactate grase ar putea, de fapt, să reducă riscul de demență, contestând unele dintre presupunerile de lungă durată despre grăsimi și sănătatea creierului”, a explicat Emily Sonestedt, epidemiolog nutrițional la Universitatea Lund, potrivit sciencealert.

Cercetătorii au folosit date dintr-un studiu observațional pe termen lung, care a urmărit dieta și starea de sănătate a suedezilor.

Participanții au completat un jurnal alimentar de șapte zile, un chestionar despre frecvența consumului de alimente și un interviu detaliat despre obiceiurile alimentare.

În urma analizei, aproximativ 10% dintre cei care consumau 50 de grame sau mai mult de brânză grasă pe zi au dezvoltat demență, față de circa 13% dintre cei care consumau mai puțin de 15 grame.

„Una dintre cele mai mari limitări ale acestui studiu este faptul că dieta a fost înregistrată o singură dată, la începutul studiului, cu 25 de ani înainte de diagnosticarea demenței. Este foarte probabil ca alimentația și alți factori de stil de viață să se fi schimbat în acest interval,” a avertizat Tara Spires-Jones, șef de divizie la UK Dementia Research Institute, care nu a participat la studiu.

Studiul nu a identificat efecte similare pentru brânza slabă, lapte, smântână sau produse lactate fermentate, precum iaurtul și chefirul.

Untul a prezentat rezultate mixte, inclusiv un posibil risc crescut de Alzheimer la consumul mare.