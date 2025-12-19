search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Brânza grasă, aliatul neașteptat al creierului: consumul zilnic poate reduce riscul de demență

0
0
Publicat:

Un consum zilnic de cel puțin 50 de grame de brânză cu un conținut ridicat de grăsime ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de demență, potrivit unui studiu realizat de cercetători suedezi și publicat recent în jurnalul Neurology.

Brânza nu e doar gustoasă, ci și protector pentru creier FOTO: getty images
Brânza nu e doar gustoasă, ci și protector pentru creier FOTO: getty images

Studiul, care a urmărit 27.670 de adulți din Suedia timp de aproximativ 25 de ani, a arătat că persoanele care consumau brânză grasă aveau un risc cu 13% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care mâncau mai puțin de 15 grame pe zi.

„Timp de decenii, dezbaterea asupra dietelor cu conținut ridicat versus scăzut de grăsimi a modelat recomandările de sănătate, ajungând uneori să considere brânza un aliment nesănătos care trebuie limitat. Studiul nostru arată că unele produse lactate grase ar putea, de fapt, să reducă riscul de demență, contestând unele dintre presupunerile de lungă durată despre grăsimi și sănătatea creierului”, a explicat Emily Sonestedt, epidemiolog nutrițional la Universitatea Lund, potrivit sciencealert.

Cercetătorii au folosit date dintr-un studiu observațional pe termen lung, care a urmărit dieta și starea de sănătate a suedezilor.

Participanții au completat un jurnal alimentar de șapte zile, un chestionar despre frecvența consumului de alimente și un interviu detaliat despre obiceiurile alimentare.

În urma analizei, aproximativ 10% dintre cei care consumau 50 de grame sau mai mult de brânză grasă pe zi au dezvoltat demență, față de circa 13% dintre cei care consumau mai puțin de 15 grame.

„Una dintre cele mai mari limitări ale acestui studiu este faptul că dieta a fost înregistrată o singură dată, la începutul studiului, cu 25 de ani înainte de diagnosticarea demenței. Este foarte probabil ca alimentația și alți factori de stil de viață să se fi schimbat în acest interval,” a avertizat Tara Spires-Jones, șef de divizie la UK Dementia Research Institute, care nu a participat la studiu.

Studiul nu a identificat efecte similare pentru brânza slabă, lapte, smântână sau produse lactate fermentate, precum iaurtul și chefirul.

Untul a prezentat rezultate mixte, inclusiv un posibil risc crescut de Alzheimer la consumul mare.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
stirileprotv.ro
image
Un angajat IT a fost dat afară după ce s-a mutat la șase ore distanță de locul de muncă. Ce despăgubiri uriașe a solicitat nedreptățitul
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Afacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140-150 lei
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Cât câștigă pe lună un român care strânge PET-uri din tomberoane. Sumele reale
playtech.ro
image
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Bani cadou de la Guvern pentru românii vulnerabili! Cum poți primi ajutorul
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Zodia pentru care problemele se vor termina. După Luna Nouă din 20 decembrie va cunoaște fericirea și începe un nou capitol
click.ro
image
Rețeta de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii a Ornelei Pasăre! În ce loc de vis va ajunge solista de Sărbători?
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
Cum s-au reconectat Kate Middleton și Prințul William după boala ei. "O tratează ca pe mireasa lui", după 20 de ani împreună

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?