Constantin Budescu, show și în afara gazonului: fostul fotbalist de la FCSB, experiență nouă ca DJ

Constantin Budescu surprinde din nou, de data asta departe de gazon. Rămas liber de contract, „Budi” le-a oferit fanilor o apariție rară, dar savuroasă: în rol de DJ, cu manelele la maximum.

În vârstă de 36 de ani, fostul mijlocaș ofensiv de la FCSB și Astra a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care apare într-o încăpere, la platane, zâmbitor și relaxat, încercând să-i cucerească pe internauți cu o „prestație” muzicală.

Genul ales nu este deloc o surpriză pentru cei care îl cunosc. Manelele sunt o pasiune veche a fotbalistului.

Constantin Budescu, viața după fotbal

Constantin Budescu nu a mai jucat fotbal de aproape o lună și jumătate. Ultima apariție pe teren a avut loc pe 25 octombrie 2025, în tricoul celor de la CS Tunari, înainte ca părțile să ajungă la un acord pentru rezilierea contractului. De atunci, „Budi” pare că profită din plin de timpul liber, explorând alte hobby-uri.

Nu este prima dată când Budescu îmbracă haina de DJ. Și în trecut, fotbalistul cunoscut pentru execuțiile sale spectaculoase a mai fost surprins în ipostaze similare, spre deliciul fanilor. Pe vremea când evolua la Farul Constanța, astfel de momente au stârnit rapid reacții și comentarii apreciative.

Iar când nu se află la platane, Budescu nu ezită să treacă la microfon. De-a lungul timpului, a fost „cântăreț de ocazie” la petreceri și evenimente, interpretând melodii dintre preferatele sale.