O haită de câini a distrus patru autoturisme în Arad: „Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii”

O haită de câini din Arad a distrus patru autoturisme parcate în oraș. Maidanezii au mușcat elemente de caroserie și au provocat distrugeri serioase. Mai mulți arădeni s-au trezit dimineața cu mașinile avariate grav, deși nu fusese raportat niciun accident.

Conform primelor informații, autoturismele au fost atacate de câini maidanezi, care și-au înfipt colții în bare, aripi și alte componente ale caroseriei, provocând pagube considerabile.

În urma sesizărilor, poliția a intervenit, având în vedere că prejudiciile sunt estimate la mii de euro. Doi dintre câinii agresivi au fost capturați, iar unul dintre ei are microcip, ceea ce va permite stabilirea proprietarului. Autoritățile iau în calcul varianta ca animalele să fi reacționat la prezența unor pisici ascunse sub mașini sau în zona radiatoarelor, din cauza temperaturilor scăzute.

„Erau atât de înverșunați pe niște pisicuțe încât au făcut pagubele care se văd la mașină. Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii. Am sunat la poliția comunitară, ei ne-au spus că nu se ocupă cu asemenea cazuri de vardalism și să sunăm la 112”, a declarat proprietarul unuia dintre autoturismele avariate, potrivit Digi24.

Un incident similar a avut loc recent și la Petroșani, unde un autoturism a fost aproape dezmembrat de câini care încercau să ajungă la o pisică ascunsă sub capotă.

Autoritățile reamintesc proprietarilor de animale de companie că sunt responsabili legal pentru pagubele produse de acestea și că pot fi trași la răspundere pentru distrugerile provocate.