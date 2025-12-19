Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu 50. Bolojan: „În coaliţie nu există o înţelegere pe tema asta”

Premierul Ilie Bolojan a spus vineri, 19 decembrie, că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ.

„Noi am susţinut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliţie, am constatat că nu există o înţelegere pe tema asta. Unii susţineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar şi aşa mai departe. Dar nu exista o masă critică.

Am constatat că avem o masă critică, şi am dat şi azi mandat PNL pentru treaba asta, pentru calcularea numărului de parlamentari după datele de la recensământ. Pentru că noi, astăzi, avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care este dată la recensământ. Şi în felul acesta, există o masă critică în coaliţie.

Deci este o şansă foarte mare, pe care toate partidele o susţin. Nu e un merit al unui partid că susţine asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Cotidianul, scrie News.ro.

Premierul adaug că, „dacă ar fi în jur de 300 de parlamentari, nu s-ar întâmpla nimic rău”.

„Cred că ar funcţiona, poate s-ar elibera nişte spaţii prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranţă se va întâmpla. Dar acest sistem n-ar rezolva problemele României. Poţi să ai 500 de parlamentari, poţi să ai 300, din nou, calitatea parlamentarilor este foarte importantă”, a explicat el.

Premierul a subliniat că numărul parlamentarilor va scădea în jur de 50 de parlamentari.

„Va scădea undeva în jur de 50 de parlamentari. Deci din punctul acesta de vedere am fost adeptul nu unor propuneri declarative, care n-au nicio şansă să fie puse în practică, ci o formă de responsabilitate. Dacă susţinem asta, atunci eu cred că oamenii care vor să te voteze, vor să-i vadă pe cei care anunţă că fac ceva. Atunci când anunţ asta, chiar voi face tot ce este posibil să se întâmple şi există o probabilitate mare să facă asta. Asta e o problemă de respect, de autoritate şi încredere”, a menţionat premierul, adăugând că încrederea se câştigă foarte greu în politică.

Și Mircea Abrudean, președintele Senatului, a decalarat în noiembrie că „Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari”, în contextul unei discuții privind referendumul din 2009 de reducere a numărului de parlamentari la 300.

„Orice decizie de reducere a numărului de parlamentari este echitabilă și înseamnă ceva. Într-adevăr, avem referendumul din 2009 cu 300 de parlamentari, care în acest moment nu poate fi pus în aplicare, pentru că era vorba și de un parlament unicameral.

Astăzi suntem parlament bicameral, cu 465 de parlamentari. O reducere de 10% ar însemna totuși ceva, o reducere, un principiu important, și cred că Parlamentul ar putea să funcționeze fără probleme, cu cel puțin 10% în minus dintre parlamentari, lucru care sigur că s-ar aplica de la viitoarele alegeri.

Poate să funcționeze și cu 300, dar așezat pe cadrul constituțional actual, evident că numărul sau procentul poate să crească. Până la urmă este o decizie politică”, a explicat Abrudean la Digi24.