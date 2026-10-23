 Călin Georgescu află astăzi dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Procurorii au contestat decizia | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Călin Georgescu află astăzi dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Procurorii au contestat decizia

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Curtea de Apel București decide vineri, 23 octombrie, dacă fostul candidat la Președinție Călin Georgescu rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu, așa cum a hotărât Tribunalul București pe 13 octombrie. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest.
Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest. Foto: Mediafax

Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă procurorii au contestat hotărârea. Până la soluționarea contestației, Georgescu a rămas în Arestul Central, unde se află din 29 septembrie.

Acuzațiile din dosar

Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi convins un om de afaceri să transfere bani pentru obținerea unui credit bancar.

Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi promis inițial o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții de peste un milion de euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, aceasta ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro. Prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro.

Procurorii susțin că grupul ar fi acționat în România și Marea Britanie, începând din septembrie 2021.

Georgescu, vizat și în alte dosare

Pe 7 octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra unor conturi bancare ale lui Georgescu. Anterior, fusese pus sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Fostul candidat mai este cercetat într-un dosar privind presupusul salut legionar făcut în public și într-o anchetă privind posibile operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Totodată, Georgescu a fost trimis în judecată în dosare care vizează acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă legionară. Acuzațiile din cauzele penale urmează să fie analizate de instanțe.

Joi, 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat de anchetatorii din Ilfov într-un al cincilea dosar penal, în care este suspectat că ar fi făcut salutul legionar în public, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea, unde se prezentase pentru a semna în cadrul măsurii controlului judiciar. Audierea a avut loc în prezența avocaților săi. Georgescu mai este judecat într-un dosar privind promovarea ideologiei legionare, iar într-o altă anchetă procurorii verifică dacă ar fi încercat să identifice dispozitivele de supraveghere instalate la locuința sa din Mogoșoaia și să compromită sistemele informatice folosite de anchetatori.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin se apropie de obiectivul său: normalizarea relațiilor cu SUA fără a face vreun compromis. „Victoria a fost deja obținută”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Lăutarul criminal Gicuță din Apărători, mutat într-o celulă destinată celor mai periculoși deținuți. Manelistul și-ar fi snopit în bătaie un coleg de cameră
gandul.ro
image
SCANDAL la Casa Albă! Trump pune presa la zid și dă un ultimatum de 48 de ore publicației Politico
mediafax.ro
image
Ruptură Nsimba – Coelho! Discuția care a produs tensiuni la Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
"O știre importantă pentru întreaga comunitate a tenisului!" Ce ar sta în spatele divorțului Svitolina - Monfils
digisport.ro
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască
click.ro
image
O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cel mai bogat bulevard din ţară are infrastructura din 1965. Sute de mii de corporatişti mai au un singur sens
observatornews.ro
image
Cum a fost împărțită averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Scandalul genților dispărute după moartea ei
cancan.ro
image
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
newsweek.ro
image
FOTO. 1.100 de trandafiri pentru fosta iubită a lui Adrian Cristea! Bianca Drăgușanu a surprins pe toată lumea cu reacția ei
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
FCSB – Rapid, meci decisiv pentru Arnold Garita! Totul depinde de Gigi Becali
fanatik.ro
image
5 consecințe imediate asupra României, dacă SUA ar ieși din NATO. Generalul Grumaz: "Neutralitatea trebuie evitată"
ziare.com
image
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
digisport.ro
image
Andreea Antonescu rupe tăcerea despre relația cu Andreea Bălan! Ce spune despre tensiunile dintre ele și absența de la nuntă: „Important este să rămână respectul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal monstru la vârful Armatei Române! Încă un general este acuzat că și-a snopit în bătaie amanta, cazul a ajuns la Curtea de Apel Militară
romaniatv.net
image
Românii primesc ajutor pentru facturi, fără cerere sau drumuri. Sunt patru milioane de beneficiari
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut”
click.ro
image
Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie
click.ro
image
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat! Unde s-a jucat biletul norocos
image
Ce recunoaște Connect-R despre divorțul de Misha: „O parte din mine a rămas în trecut”

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare