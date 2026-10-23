Călin Georgescu află astăzi dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Procurorii au contestat decizia

Curtea de Apel București decide vineri, 23 octombrie, dacă fostul candidat la Președinție Călin Georgescu rămâne în arest preventiv sau va fi plasat în arest la domiciliu, așa cum a hotărât Tribunalul București pe 13 octombrie. Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne în arest. Foto: Mediafax

Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă procurorii au contestat hotărârea. Până la soluționarea contestației, Georgescu a rămas în Arestul Central, unde se află din 29 septembrie.

Acuzațiile din dosar

Călin Georgescu, Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi convins un om de afaceri să transfere bani pentru obținerea unui credit bancar.

Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi promis inițial o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții de peste un milion de euro. Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, aceasta ar fi fost determinată să transfere încă 100.000 de euro. Prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro.

Procurorii susțin că grupul ar fi acționat în România și Marea Britanie, începând din septembrie 2021.

Georgescu, vizat și în alte dosare

Pe 7 octombrie, DIICOT a anunțat instituirea sechestrului asupra unor conturi bancare ale lui Georgescu. Anterior, fusese pus sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.

Fostul candidat mai este cercetat într-un dosar privind presupusul salut legionar făcut în public și într-o anchetă privind posibile operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Totodată, Georgescu a fost trimis în judecată în dosare care vizează acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă legionară. Acuzațiile din cauzele penale urmează să fie analizate de instanțe.

Joi, 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat de anchetatorii din Ilfov într-un al cincilea dosar penal, în care este suspectat că ar fi făcut salutul legionar în public, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea, unde se prezentase pentru a semna în cadrul măsurii controlului judiciar. Audierea a avut loc în prezența avocaților săi. Georgescu mai este judecat într-un dosar privind promovarea ideologiei legionare, iar într-o altă anchetă procurorii verifică dacă ar fi încercat să identifice dispozitivele de supraveghere instalate la locuința sa din Mogoșoaia și să compromită sistemele informatice folosite de anchetatori.