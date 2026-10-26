Tribunalul Bucureşti dezbate luni cererea DIICOT de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu va fi dus luni la Tribunalul Bucureşti, unde se va cere cererea DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a măsurii arestului preventiv, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, dus la instanță Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Călin Georgescu se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti ia admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost întoarsă vineri de Curtea de Apel Bucureşti.

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu și sa propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui ia prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția, scrie Agerpres.

Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i sa cerut să achite sau garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu sa mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit bani.

După ce a fost arestat, Călin Georgescu sa ales cu încă două dosare penale.

Astfel, pe 21 octombrie, el a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru că i-ar fi cerut unui bărbat să-i scaneze vila din Mogoșoaia, pentru a descoperi dacă sunt în cazul dispozitivului de înregistrare puse de anchetatori.

A doua zi, pe 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat în Arestul Central, într-un alt dosar deschis de procurorii Parchetului de lângă Judecătoria Buftea, în care este acuzat că, pe 7 octombrie, când se află sub control judiciar , ar fi făcut salutul legionar la ieșirea dintr-o biserică din Buftea.