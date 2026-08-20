Imagini cu un incident care a avut loc joi seara, pe Valea Oltului, au fost distribuite pe un grup de Facebook.

O cameră de bord a surprins momentul în care o platformă înmatriculată în Argeș, care transporta mai multe autoturisme, și-a pierdut în mers roata din stânga-spate. Roata desprinsă a ajuns pe banda opusă, o utilitară care circula regulamentar izbindu-se de ea. Deși a frânat brusc, inspirația șoferului care venea din spate a dus la evitarea unui accident grav: acesta a tras rapid de volan spre sensul opus pentru a evita impactul, evitând o coliziune în lanț. Autoturismul care a lovit roata desprinsă tracta, la rândul său, un alt vehicul folosind o șufă, detaliu care explica distanța mică și dificultatea manevrelor de frânare.

Chiar și fără o roată, platforma și-a continuat deplasarea mai bine de 10 kilometri: conducătorul nu și-a dat seama de incident, până când nu a fost oprit de șoferul care a realizat filmarea.

Incidentul a stârnit un val de indignare în comentarii. Internauții au criticat lipsa de verificare tehnică a vehiculelor de tractare, dar și iresponsabilitatea șoferilor care nu își verifică încărcătura și oglinzile pe trasee atât de aglomerate și periculoase.

„Deci «profesionistul» cu platforma care a pierdut roata a mai mers 10 km? Să predea permisul cat mai repede posibil.”

„Cer 1200-1500 de euro ca să-ți aducă o mașină din Germania și ei umblă cu platformele toate ruginite, de le zboară roțile.”

„Încă se mai trage la șufă? Mai ales dube și pe Valea Oltului. Dacă se loveau, să vezi atunci amenzi și cam adio, asigurări”, sunt câteva dintre comentarii.