Sfârșit cumplit pentru doi români pe o șosea din R. Moldova: camionul în care se aflau s-a răsturnat după o defecțiune tehnică la roată

Tragedie pe șosea din Republica Moldova: doi români au decedat într-un grav accident rutier produs lun, 18 mai, în raionul Taraclia. Din primele date, un camion ar fi ieșit de pe carosabil după o posibilă defecțiune tehnică la o roată.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Republicii Moldova, tragedia s-a produs în timp ce un autocamion înmatriculat în România, încărcat cu materiale de construcții și care tracta o remorcă, se deplasa spre orașul Taraclia.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 58 de ani, iar pe scaunul din dreapta era un pasager de 62 de ani, ambii cetățeni români, scrie tv.8md.

Potrivit primelor informații, în timpul unei depășiri, la roata din stânga-față a autovehiculului ar fi apărut o defecțiune tehnică, iar șoferul ar fi pierdut controlul direcției, moment în care camionul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.

Impactul a fost fatal pentru ambele persoane aflate în vehicul, acestea decedând pe loc.

Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.