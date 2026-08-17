 O pisică dispărută de 10 ani s-a întors chiar de ziua stăpânei: „A fost într-o aventură” | adevarul.ro
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O pisică dispărută de 10 ani s-a întors chiar de ziua stăpânei: „A fost într-o aventură”

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O pisică dispărută în urmă cu zece ani s-a întors în sfârșit la familia sa, chiar în ziua în care Lucy, stăpâna ei, împlinea 30 de ani.

Pisica Lucy
Lucy s-a întors la stăpâna ei FOTO: Facebook

Stăpânele sale, surorile Lucy și Hannah Robertson, au fost "distruse" în aprilie 2016, când Charlie, care avea atunci trei ani, a dispărut. Obișnuită să stea și afară, Charlie își petrecea zilele cutreierând străzile. La scurt timp după ce familia se mutase într-o zonă nouă, pisica a plecat într-o zi și nu s-a mai întors. Familia a căutat-o luni întregi, dar nu a găsit niciun indiciu care să o conducă la ea, scrie BBC.

Luna trecută, chiar în ziua în care Lucy a împlinit 30 de ani, s-a întâmplat ceea ce familia considera "imposibil". Cele două surori au primit un telefon de la un cabinet veterinar și au aflat că Charlie fusese găsită.

"Am încercat să o găsim, dar de fiecare dată ajungeam prea târziu, Nu ne-am pierdut niciodată speranța. Din păcate, pur și simplu nu am reușit să o găsim", a povestit Hannah.

Lucy a spus că mult timp familia a întrebat oamenii din zonă și a publicat anunțuri pe Facebook, însă Charlie părea să fi dispărut fără urmă. "A fost sfâșietor. Ne temeam că fusese lovită de o mașină sau că era moartă", a spus Lucy.

Pe 29 iulie, Hannah a rămas fără cuvinte după ce a primit un telefon de la un cabinet veterinar din Abercarn. I s-a spus că Charlie fusese găsită.

O persoană care locuia în apropiere observase pisica în niște tufișuri. Crezând că este fără stăpân, i-a oferit hrană timp de câteva săptămâni, apoi a dus-o la veterinar. Medicii au scanat microcipul și au găsit numărul de telefon al lui Hannah. Și medicul veterinar a fost "foarte surprins" când a aflat că pisica lipsea de zece ani, a povestit Hannah.

Charlie era într-o stare foarte bună de sănătate. Blana sa arăta bine, iar pisica nu părea neîngrijită, în ciuda anilor petrecuți departe de familie.

"A fost într-o aventură", a spus Hannah, adăugând că probabil familia "nu va afla niciodată" ce i s-a întâmplat lui Charlie în toți acești ani.

Lucy a povestit că animalul și-a recunoscut stăpânele "imediat". Momentul a fost "minunat", mai ales că surorile nu se așteptau ca pisica să își mai amintească de ele. "Nu arată deloc diferit. Arată exact ca în fotografiile vechi pe care le avem cu ea", a spus Lucy.

Charlie se bucură de "mâncare și atenție" și este la fel de prietenoasă cum era în urmă cu zece ani.

Pisica pare să aprecieze în mod deosebit toată atenția pe care o primește, a mai spus Lucy. "În acest moment, cred că știe că a devenit puțin celebră." 

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