O persoană a fost lovită de tren între Brănești și Pasărea. Circulația feroviară pe Magistrala 800 este întreruptă temporar

O persoană a fost lovită marți seară de trenul InterRegio 16094, care circula pe relația Brănești – Pasărea, la kilometrul feroviar 26+000, potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:45, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București. La fața locului au fost chemate echipajele de urgență prin serviciul 112, iar autoritățile competente efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

Pe durata intervenției autorităților, circulația feroviară este întreruptă temporar pe Magistrala 800, între stațiile Brănești și Pasărea, urmând să fie reluată în condiții de siguranță după finalizarea cercetărilor.

CFR SA a transmis că va reveni cu detalii după redeschiderea traficului feroviar.