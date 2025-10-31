Video Momentul în care un camion este spulberat de tren în Olanda. „Mai bine deteriorați o barieră decât să puneți o viață în pericol”

Un accident feroviar a avut loc joi, 30 octombrie, în Olanda, pe ruta dintre Utrecht și Den Bosch. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, șoferul unui camion, după ce a intrat pe calea ferată, a oprit și a dat cu spatele, în timp ce barierele începeau să coboare. Ulterior, când a încercat să plece de pe calea ferată, camionul a fost lovit în plin de tren.

Potrivit NL Times, în urma accidentului feroviar, cinci persoane au fost rănite, toate aflate în camion. Videoclipul a fost publicat de ProRail, organizație guvernamentală din Olanda responsabilă cu întreținerea și extinderea infrastructurii rețelei feroviare naționale.

Videoclipul servește drept avertisment pentru șoferii de camioane și autobuze să fie deosebit de atenți la trecerile la nivel cu calea ferată, a declarat managerul feroviar.

„Imaginile arată cât de repede pot să apară accidentele la o trecere de cale ferată și sunt șocante”, transmite ProRail.

„Siguranța începe cu vigilența și alegerile corecte – mai ales pentru vehiculele grele. Mai bine deteriorați o barieră decât să puneți o viață în pericol. Dacă rămâneți blocat între bariere: continuați să treceți”, a transmis ProRail.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:30, la trecerea de pe Bredestraat. Videoclipul arată camionul, pornind pe trecere, a frânat și a dat cu spatele, aparent pentru a evita traficul care venea din sens opus.

Camionul a rămas blocat în spatele barierelor care se închid și, câteva secunde mai târziu, este lovit de tren.

În jur de 200 de pasageri se aflau în tren; aceștia au fost evacuați și duși la stația Den Bosch.

ProRail investighează cauza accidentului și lucrează la reparații. „Daunele la calea ferată sunt extrem de mari,” a spus managerul feroviar.

„Un kilometru de linie trebuie înlocuit. Reparațiile vor continua până după weekend.”

Accidentul a avut consecințe majore asupra traficului feroviar pe ruta dintre Utrecht și Den Bosch, a raportat operatorul feroviar Nederlandse Spoorwegen (NS).