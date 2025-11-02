Bărbat spulberat de un tren, în apropierea staţiei CFR Leordeni

Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Tragedia a avut loc între localităţile Pătroaia şi Leordeni. O sesizare la 112 a anunțat accidentul.

Pompierii au intervenit cu un echipaj SMURD, o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare.

„Din nefericire, sesizarea se confirmă. La faţa locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin care prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", se arată într-un comunicat transmis de ISU Argeş.

În tren se aflau aproximativ 90 de călători. Niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În octombrie, un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit o mașină, în orașul Găești din județul Dâmbovița. Șoferul autoturismului a murit în urma coliziunii.

Un alt accident feroviar mortal s-a înregistrat în luna august, între București Nord și Băneasa.