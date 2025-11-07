Accident nimicitor în Ilfov: Patru persoane au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren

Un accident feroviar s-a produs vineri, 7 noiembrie, între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, județul Ilfov. Potrivit CFR S.A, trenul R 9708 a lovit un autoturism la o trecere de cale ferată semnalizată, în urma impactului pierzându-și viața patru persoane.

UPDATE Accidentul a avut loc în satul Crețești, comuna Vidra. Astfel, au fost alertate 4 ambulanțe SMURD, 1 autospecială de stingere, 2 autospeciale pentru descarcerare și Detasamentul Special de Salvatori.

Pe lângă cele patru persoane decedate, salvatorii au găsit o victimă în stare conștientă.

Știre inițială „Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. informează că, în jurul orei 15:00, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, trenul R 9708, aparținând Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» S.A., a surprins un autovehicul la o trecere la nivel semnalizată cu indicatoare rutiere (IR), situată între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, km. feroviar 15+980.

Din primele informații, în urma impactului au fost înregistrate patru victime decedate”, transmite CFR S.A într-un comunicat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență și echipele operative ale CFR S.A. intervin la fața locului pentru stabilirea cauzei și a împrejurărilor producerii accidentului.

„Până la finalizarea cercetărilor efectuate de organele abilitate, trenul R 9708 va staționa la locul evenimentului.

Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A. regretă disconfortul creat și reafirmă importanța respectării semnalizării rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, pentru prevenirea unor astfel de tragedii”, adaugă compania.