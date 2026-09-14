Locuința de 86.000 de euro care pare decorul unui film horror. Păpușa care a speriat internetul

O păpușă de cârpă așezată într-un colț al sufrageriei a băgat spaima în cei care au văzut imaginile casei. Locuința se află în Marea Britanie și este într-o stare avansată de degradare. Tapetul este desprins, podelele sunt deteriorate, iar baia este plină de urme de rugină. Casa a fost scoasă la vânzare pentru 75.000 de lire sterline (aproximativ 86.000 de euro).

O păpușă de cârpă se afla într-un colț al sufrageriei Foto: Auction House Notts and Derby

Casa a fost numită de internauți „cea mai sinistră de pe Rightmove”, platforma britanică de anunțuri imobiliare. Fotografiile publicate în anunț arată pereți uzați, tapet desprins, podele din lemn deteriorate și încăperi care par să nu mai fi fost renovate de zeci de ani.

Păpușa de cârpă din sufragerie face ca locuința să pară și mai înfricoșătoare. Imaginile i-au făcut pe unii să spună, în glumă, că această casă ar putea fi decorul perfect pentru un film de groază, potrivit The Sun.

Starea locuinței este vizibilă și în baie. Chiuveta și cada sunt acoperite de urme de rugină, perdeaua este deteriorată, iar pereții sunt uzați. Într-o altă cameră, șemineul a fost acoperit cu scânduri, tapetul verde este rupt și deteriorat, iar perdelele vechi atârnă de suporturile lor.

Baia locuinței Foto: Auction House UK

În ciuda aspectului neglijat, proprietatea are câteva avantaje importante. Este o casă individuală cu trei dormitoare, amplasată pe un teren foarte mare.

În anunț, imobilul este descris drept o „oportunitate rară de renovare”, cu „un potențial extraordinar” pentru un cumpărător dispus să investească în refacerea sa.

O casă construită în 1849

Dincolo de aspectul care i-a speriat pe cei care au văzut fotografiile, proprietatea are o istorie de aproape două secole.

Casa este într-o stare avansată de degradare Foto: Auction House UK

Casa, cunoscută sub numele de Station House, a fost construită în 1849 și a aparținut paznicului unei treceri la nivel cu calea ferată. Acesta avea responsabilitatea de a permite trecerea în siguranță a pietonilor și vehiculelor peste linii.

Înainte de instalarea barierelor automate, paznicul trebuia să deschidă și să închidă manual porțile atunci când oamenii sau vehiculele traversau calea ferată.

Proprietatea se află chiar lângă linia ferată. Imaginile aeriene publicate în anunț arată casa ascunsă într-o grădină neîngrijită, cu vegetație abundentă.

Când va fi scoasă la licitație

Locuința face parte dintr-un grup de proprietăți istorice construite de-a lungul acestei linii de cale ferată. Case similare se află în apropierea stațiilor Lowdham, Thurgarton și Fiskerton.

Station House se află în Bleasby, Nottinghamshire, un sat situat pe malul nordic al râului Trent, la aproximativ patru mile sud de Southwell și opt mile sud-vest de Newark.

Prețul de pornire de 75.000 de lire sterline este considerabil mai mic decât valoarea medie a unei locuințe din sat. Casele din Bleasby se vând, în medie, cu 638.965 de lire sterline.

Licitația pentru casa veche va începe pe 28 septembrie, la ora 13.00, și se va încheia 24 de ore mai târziu, pe 29 septembrie, la aceeași oră.