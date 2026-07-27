Nou mesaj RO-Alert în Tulcea. Populația, avertizată cu privire la o posibilă cădere a unor obiecte din spațiul aerian

Autoritățile au emis luni după-amiază, 27 iulie, un nou mesaj RO-Alert pentru nord-estul județului Tulcea, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Este al doilea mesaj de acest tip transmis în cursul zilei, după o alertă similară declanșată în urma detectării unei drone în apropierea localității Sulina.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, mesajul a fost transmis la ora 16:13. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le-a recomandat locuitorilor să rămână calmi și să se adăpostească în spații sigure.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert.

A doua alertă emisă în aceeași zi

Mesajul vine după ce, în cursul dimineții, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la est de Sulina, ceea ce a determinat autoritățile să transmită o primă avertizare către populație.

În urma incidentului, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Potrivit MApN, „ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”.

Trei drone, doborâte în trei zile consecutive

Amintim că, în weekend, Forțele Aeriene Române au neutralizat trei drone în trei zile consecutive. Prima dintre ele a fost doborâtă vineri, după ce a pătruns în spațiul aerian românesc și a urmat un traseu care a traversat mai multe județe. Potrivit autorităților, aparatul a fost interceptat de un avion F-16 și distrus deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. Ulterior, Parchetul General a precizat că era vorba despre o dronă de tip Shahed.

Alte două drone au fost doborâte sâmbătă și duminică în apropierea graniței, ultima fiind interceptată în zona Sulina.

Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe ale României.

Protestul diplomatic oficial al României se va baza pe ancheta derulată de Parchetul General, care a confirmat deja că drona doborâtă vineri este de tip Shahed, model folosit de Moscova în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

„După aceste încălcări repetate, Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a subliniat Oana Țoiu într-un mesaj postat pe X duminică.