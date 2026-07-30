RO-Alert în Tulcea din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei. Locuitorii, avertizați privind posibila cădere a unor obiecte

Locuitorii din județul Tulcea au primit joi dimineață, în jurul orei 09:05, un nou mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

UPDATE 09.20 MApN: o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În urma identificării acesteia, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus alertarea populației din județul Tulcea prin intermediul sistemului RO-Alert. Reprezentanții MApN au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Joi, un nou mesaj RO-Alert

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul, să evite zonele în care ar putea fi observate obiecte căzute și să respecte măsurile de siguranță transmise prin mesajul de alertă.

Avertizarea vine pe fondul intensificării atacurilor rusești în apropierea graniței cu România și după mai multe incidente înregistrate în ultima perioadă în zona Deltei Dunării.

Drone detectate în apropierea graniței

Sistemele de supraveghere aeriană au detectat în repetate rânduri drone în apropierea Deltei Dunării, iar populația din nordul Dobrogei a fost avertizată prin mesaje RO-Alert privind riscul ca fragmente sau alte obiecte provenite din spațiul aerian să cadă pe teritoriul României.

Aceste avertizări au devenit tot mai frecvente din cauza atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare și energetice din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei române.

Cel mai recent incident major a avut loc duminică, 26 iulie, când forțele aeriene române au doborât drone care au pătruns pe teritoriul național, fiind a treia zi consecutivă în care au fost neutralizate astfel de aparate de zbor.