 Diana Buzoianu îl reclamă la CNCD pe liderul sindical de la Metrorex după afirmația „sunt cam multe femei care conduc” | adevarul.ro
search
Luni, 14 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Diana Buzoianu îl reclamă la CNCD pe liderul sindical de la Metrorex după afirmația „sunt cam multe femei care conduc”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că l-a reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe Marian Artimon, liderul Sindicatului Liber Metrou și consilier general PSD. Artimon a afirmat recent că sunt „cam multe femei” care conduc și iau decizii la Metrorex.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu Foto: Facebook

Buzoianu a anunțat sesizarea într-un mesaj video publicat luni seară pe pagina sa de Facebook. Ministrul susține că declarațiile lui Artimon sunt cu atât mai grave cu cât acesta este și consilier general și, prin această funcție, ia decizii care afectează sute de mii de femei din București.

„I-am făcut sesizare la CNCD domnului Marian Artimon, acest lider de sindicat de la Metrorex, acest consilier general din partea cui, bineînțeles că din partea PSD, în cadrul Primăriei municipiului București, pentru că domnul Marian Artimon consideră, și a spus-o chiar în conferință publică, că sunt prea multe femei, domnule, la conducere, prea multe femei care iau decizii la Metrorex și, de fapt, asta ar fi sursa tuturor problemelor la Metrorex”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministrul a criticat în termeni duri poziția liderului sindical și a susținut că problema nu este doar reprezentată de opiniile personale ale acestuia, ci de faptul că ocupă o funcție din care poate lua decizii.

„Femei și fete care contribuie, care sunt lidere în comunitățile lor, care contribuie economic, care aduc extraordinar de multe beneficii domeniilor în care ele lucrează și, da, de cele mai multe ori iau și decizii pentru domeniile respective. Faptul că dumneavoastră credeți în sinea dumneavoastră că femeile nu au ce căuta în locuri de conducere, că a fi femeie la masa deciziilor înseamnă, de fapt, un dezavantaj pentru instituțiile respective sau pentru comunitățile respective sau pentru companiile respective, asta spune enorm de multe despre mentalitatea dumneavoastră. Problema nu este că dumneavoastră, domnul Marian Artimon, sunteți misogin. Problema este că dumneavoastră luați decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din București”, a declarat Buzoianu.

Ministrul consideră că Marian Artimon ar fi trebuit să demisioneze după declarațiile făcute și spune că PSD ar fi trebuit să îi retragă sprijinul politic.

„Eu cred că, într-o lume normală, dumneavoastră ar fi trebuit să vă dați demisia. Într-o lume normală, PSD, partid social-democrat care ar trebui să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor, ar fi trebuit de mult să vă retragă sprijinul. Nu o să se întâmple niciuna, nici alta. Atunci am mers eu la o autoritate care sper să vă sancționeze. Pentru că în țara aceasta există legislație foarte clară. Iar oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei”, a mai spus ea.

Ce a spus liderul sindical despre femeile de la Metrorex

Declarațiile care au provocat reacția ministrului au fost făcute miercurea trecută, în cadrul unei conferințe de presă. Marian Artimon a criticat modul în care este administrat Metrorex și a susținut că există prea multe femei implicate în luarea deciziilor.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci care să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Artimon.

Liderul sindical a făcut și o altă afirmație referitoare la conducerea din minister.

„Și nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt aici reprezentantele sexului frumos, foarte multe, și nu trebuie să... Poate prea multă lipsă de sânge în instalații, ca să zic așa, pe acolo, prin minister”, a mai spus acesta.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Metrorex, compania este condusă din septembrie 2023 de directorul general Mariana Miclăuș, în timp ce funcția de director financiar este ocupată de Ioana Diaconu.

Diana Buzoianu spune că așteaptă acum ca CNCD să analizeze sesizarea și să decidă dacă declarațiile lui Marian Artimon constituie discriminare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care este a zecea țară europeană care intră sub umbrela nucleară a Franţei
digi24.ro
image
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
stirileprotv.ro
image
După ce luni întregi a refuzat varianta anticipatelor, Nicușor Dan anunță că acum le ia în calcul: „Nu putem exclude anticipatele”. Președintele anunță un nou termen pentru desemnarea premierului
gandul.ro
image
Ucraina, bani GREI din industria PORNO: 25 de milioane de dolari pe an
mediafax.ro
image
A fost sau nu penalty la Garita? Cristi Balaj a dat verdictul după cea mai controversată fază din FCSB – Petrolul!
fanatik.ro
image
Un AI a atacat autonom, pentru prima dată, o organizație din Spania și a obținut acces la date personale și facturi. Măsurile drastice cerute de experți
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
digi24.ro
image
Ioan Becali îl jignește pe Tavi Popescu: „IQ zero, crescut în junglă. N-a avut o femeie până la 16-17 ani, probabil greșeala alor mei”
gsp.ro
image
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”
digisport.ro
image
Câți copii are Elon Musk și cine sunt mamele lor. Afaceristul, criticat dur de fostele partenere într-un nou documentar
click.ro
image
Angajata unui magazin second-hand a descoperit o adevărată „comoară” printre obiectele donate: „Găsim des obiecte scumpe”
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Domeniul care a salvat economia ţării, în pericol. Germania vrea muncitori români: 200.000 de joburi
observatornews.ro
image
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
cancan.ro
image
Avertisment dur: În următorii 5 ani ies la pensie 1.300.000 români. Nu are cine le plăti pensia!
newsweek.ro
image
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
prosport.ro
image
Cât este ajutorul de deces în 2026 și în câte zile lucrătoare se obţine. Actele necesare pentru a primi banii
playtech.ro
image
Femeia care a intrat în conflict cu Gigi Becali a atras toate privirile la FCSB – Petrolul. Foto
fanatik.ro
image
Adio, pensie? Un istoric american spune că modelul tradițional al pensionării se apropie de sfârșit
ziare.com
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo: ingredientul pe care toată lumea îl are la dispoziție, dar 90% dintre oameni nu-l folosesc
digisport.ro
image
Ispita Alberto de la „Insula Iubirii” reacționează după zvonurile că era căsătorit în timpul filmărilor pentru sezonul zece: „Am văzut că în jurul meu se discută”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adelina Pestrițu a decis să-i reamenajeze în secret camera fiicei ei. Nu s-a uitat la bani și i-a făcut o cameră ca din povești. Totul este alb, elegant și luminos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dantes Nicolae Bratu, noul șef vechi al Inspecției Muncii, prins cu mașina burdușită de plocoane! Adjuncții de la ITM-urile din țară i-au adus cadouri direct la portbagaj | Foto și Video Exclusiv
mediaflux.ro
image
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
click.ro
image
Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre relația lui secretă. Ce spune unul dintre foștii colegi
click.ro
image
Sumă impresionantă pentru Nadia Comăneci la PRO TV. Cu cât ar fi plătită pentru „Românii au talent”
click.ro
Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon alături de Rege și Regina foto Casa regală a Norvegiei jpg
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian?
okmagazine.ro
harry megan, regina, william si kate GettyImages jpg
”Iadul se va dezlănțui!” Avertismentul care dă fiori. Ce lovitură urmează să-i dea Ducii de Sussex delicatei Prințese Kate
okmagazine.ro
Coloană de prizonieri sovietici capturați în încercuirea de la Kiev, în septembrie 1941
Armata Roșie, între înaintea Wehrmachtului și teroarea NKVD
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
image
Mădălina Apostol a plănuit totul. Ultimele gesturi înainte de a-și lua viața. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte

OK! Magazine

image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă!