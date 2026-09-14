Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că l-a reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe Marian Artimon, liderul Sindicatului Liber Metrou și consilier general PSD. Artimon a afirmat recent că sunt „cam multe femei” care conduc și iau decizii la Metrorex.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu Foto: Facebook

Buzoianu a anunțat sesizarea într-un mesaj video publicat luni seară pe pagina sa de Facebook. Ministrul susține că declarațiile lui Artimon sunt cu atât mai grave cu cât acesta este și consilier general și, prin această funcție, ia decizii care afectează sute de mii de femei din București.

„I-am făcut sesizare la CNCD domnului Marian Artimon, acest lider de sindicat de la Metrorex, acest consilier general din partea cui, bineînțeles că din partea PSD, în cadrul Primăriei municipiului București, pentru că domnul Marian Artimon consideră, și a spus-o chiar în conferință publică, că sunt prea multe femei, domnule, la conducere, prea multe femei care iau decizii la Metrorex și, de fapt, asta ar fi sursa tuturor problemelor la Metrorex”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministrul a criticat în termeni duri poziția liderului sindical și a susținut că problema nu este doar reprezentată de opiniile personale ale acestuia, ci de faptul că ocupă o funcție din care poate lua decizii.

„Femei și fete care contribuie, care sunt lidere în comunitățile lor, care contribuie economic, care aduc extraordinar de multe beneficii domeniilor în care ele lucrează și, da, de cele mai multe ori iau și decizii pentru domeniile respective. Faptul că dumneavoastră credeți în sinea dumneavoastră că femeile nu au ce căuta în locuri de conducere, că a fi femeie la masa deciziilor înseamnă, de fapt, un dezavantaj pentru instituțiile respective sau pentru comunitățile respective sau pentru companiile respective, asta spune enorm de multe despre mentalitatea dumneavoastră. Problema nu este că dumneavoastră, domnul Marian Artimon, sunteți misogin. Problema este că dumneavoastră luați decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din București”, a declarat Buzoianu.

Ministrul consideră că Marian Artimon ar fi trebuit să demisioneze după declarațiile făcute și spune că PSD ar fi trebuit să îi retragă sprijinul politic.

„Eu cred că, într-o lume normală, dumneavoastră ar fi trebuit să vă dați demisia. Într-o lume normală, PSD, partid social-democrat care ar trebui să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor, ar fi trebuit de mult să vă retragă sprijinul. Nu o să se întâmple niciuna, nici alta. Atunci am mers eu la o autoritate care sper să vă sancționeze. Pentru că în țara aceasta există legislație foarte clară. Iar oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei”, a mai spus ea.

Ce a spus liderul sindical despre femeile de la Metrorex

Declarațiile care au provocat reacția ministrului au fost făcute miercurea trecută, în cadrul unei conferințe de presă. Marian Artimon a criticat modul în care este administrat Metrorex și a susținut că există prea multe femei implicate în luarea deciziilor.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci care să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Artimon.

Liderul sindical a făcut și o altă afirmație referitoare la conducerea din minister.

„Și nu vreau să jignesc pe nimeni, că sunt aici reprezentantele sexului frumos, foarte multe, și nu trebuie să... Poate prea multă lipsă de sânge în instalații, ca să zic așa, pe acolo, prin minister”, a mai spus acesta.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Metrorex, compania este condusă din septembrie 2023 de directorul general Mariana Miclăuș, în timp ce funcția de director financiar este ocupată de Ioana Diaconu.

Diana Buzoianu spune că așteaptă acum ca CNCD să analizeze sesizarea și să decidă dacă declarațiile lui Marian Artimon constituie discriminare.