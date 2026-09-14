De la Acordul de la München, din 1938, la Trump. Cele mai absurde negocieri de pace din istorie

Negocierile de pace pot dura ani întregi, în timp ce oamenii continuă să moară pe front și în spatele liniilor. Se poate discuta ani la rând despre forma unei mese, se pot semna armistiții de mai multe ori și se poate anunța „pace pentru vremea noastră”, pentru ca, ulterior, să urmeze un nou război. Publicația ucraineană Focus a trecut în revistă câteva dintre cele mai relevante momente în care diplomația nu a oprit un conflict, ci doar i-a amânat următoarea rundă.

Negocieri de pace Rusia-Ucraina-SUA Foto: EPA/EFE

„N-a existat niciodată un război bun sau o pace rea” - această afirmație a lui Benjamin Franklin i-a supraviețuit autorului cu două secole și jumătate și sună, astăzi, aproape ca o formulă universală: oricât de dificil ar fi un acord, tot este de preferat luptelor armate.

Data exactă a acestei afirmații este, adesea, confundată. Ideea apare în corespondența lui Franklin încă din 10 iunie 1782, iar o formulare aproape identică - „there never was a good War, or a bad Peace” - o repetă într-o scrisoare adresată naturalistului britanic Joseph Banks, pe 27 iulie 1783. Pe 11 septembrie, în același an, după semnarea tratatului final de pace dintre SUA și Marea Britanie, Franklin repetă aceleași cuvinte, de această dată într-o scrisoare adresată prietenului său, Josiah Quincy.

Este ușor de înțeles de ce spunea asta. Scria aceste rânduri după ani de război pentru independența SUA și nu se gândea doar la cei căzuți. Îl deranja, în egală măsură, absurditatea sumelor cheltuite de state pentru a distruge ceea ce ar fi putut construi: drumuri, poduri, canale, orașe. Omenirea, credea el, ar trebui să învețe să își rezolve disputele „fără să-și taie beregata”.

Au trecut peste două secole, dar partea a doua a formulei sale s-a dovedit mult mai complicată.

Istoria cunoaște numeroase negocieri care au salvat vieți și au pus capăt unor războaie. Dar cunoaște și altele — momente în care părțile s-au certat luni de zile chiar și pentru forma mesei de negocieri, în timp ce oamenii mureau pe front; momente în care „pacea” semnată nu a rezistat mai mult de câțiva ani; situații în care una dintre părți a folosit diplomația doar pentru a câștiga timp, a se reorganiza sau a formula noi pretenții. Iar uneori, soarta unei întregi țări a fost decisă la o masă de negocieri la care reprezentanții acesteia nici măcar nu fuseseră invitați.

Așadar, este adevărat că „nu există pace rea”? Și cum se poate face diferența între negocierile care chiar reușesc să pună capăt unui război și cele care doar amână etapa lui următoare?

„Pace pentru vremea noastră”: acordul după care Hitler a primit o parte dintr-o țară străină

Probabil cel mai cunoscut exemplu al pericolelor unei păci obținute cu orice preț rămâne Acordul de la München, din 1938.

La sfârșitul lunii septembrie, Adolf Hitler a cerut Cehoslovaciei să cedeze Germaniei regiunea Sudetă — zone de graniță locuite, în mare parte, de etnici germani. În caz de refuz, Berlinul amenința cu războiul.

Europa nu își dorea un nou conflict de amploare. Trecuseră doar douăzeci de ani de la finalul Primului Război Mondial, iar amintirea milioanelor de morți era încă foarte vie. De aceea, în perioada 29–30 septembrie, la aceeași masă, la München, s-au așezat Hitler, premierul britanic Neville Chamberlain, șeful guvernului francez Édouard Daladier și dictatorul italian Benito Mussolini.

Reprezentantul Cehoslovaciei - statul al cărui teritoriu se negocia - nu se afla printre ei.

Acordul era simplu. Cehoslovacia urma să cedeze Germaniei regiunea Sudetă, împreună cu fortificațiile de la graniță. În schimb, Hitler renunța la orice alte pretenții teritoriale asupra țării. Trupele germane urmau să ocupe teritoriile cedate în perioada 1–10 octombrie.

Pe hârtie, totul părea o victorie diplomatică: războiul fusese evitat.

Întors la Londra, Chamberlain le-a anunțat britanicilor că pacea fusese asigurată. De această călătorie au rămas legate celebrele sale cuvinte despre „peace for our time” - „pace pentru vremea noastră”.

Problema a fost că această pace nu a durat prea mult.

În martie 1939, la mai puțin de șase luni de la München, Germania nazistă și-a încălcat promisiunile și a ocupat teritoriile cehe. Iar pe 1 septembrie, prin invadarea Poloniei, Hitler a declanșat exact războiul pe care Chamberlain încercase atât de mult să-l evite.

Astfel, München a devenit unul dintre cele mai importante simboluri istorice ale politicii de „liniștire” a agresorului: o parte din teritoriul unei alte țări a fost cedată pentru a evita un război de amploare, dar acest lucru nu a oprit războiul, ci doar l-a amânat.

Și tocmai aici formula lui Franklin începe să șovăie. Dacă „pacea” nu elimină cauza războiului, ci doar convinge partea mai puternică faptul că amenințările funcționează, mai poate fi considerată bună doar pentru că tunurile au tăcut câteva luni?

Războiul continua, diplomații se certau pentru masă

Dacă München a devenit simbolul unei păci cumpărate prin concesii făcute agresorului, negocierile privind războiul din Vietnam au arătat cealaltă extremă a diplomației. Acolo, părțile nu au reușit, luni de zile, nici măcar să se pună de acord asupra modului în care urmau să stea la masa negocierilor.

Primele contacte dintre SUA și Vietnamul de Nord au început la Paris, încă din 1968. Dar atunci când Vietnamul de Sud și Frontul Național de Eliberare al Vietnamului de Sud urmau să se alăture discuțiilor, a apărut o problemă care, astăzi, pare aproape anecdotică: câte părți, de fapt, participau la negocieri.

Washingtonul și Saigonul insistau asupra unei formule cu două părți — Nordul împotriva Sudului. Hanoi și aliații săi cereau, practic, ca fiecare dintre cele patru delegații să aibă un statut separat. Iar forma mesei a devenit, în mod neașteptat, un simbol politic: a așeza cele patru părți ca delegații egale ar fi însemnat, practic, recunoașterea exact a ceea ce Vietnamul de Sud respingea.

Nu este o anecdotă diplomatică. În colecția oficială de documente a Departamentului de Stat al SUA, negocierile privind procedura sunt descrise, literalmente, prin dispute legate de dimensiunea mesei, de plăcuțele cu nume, de steaguri și de ordinea luărilor de cuvânt. Un acord definitiv privind formatul a fost atins abia pe 16 ianuarie 1969. Două zile mai târziu, cele patru delegații au ținut, în sfârșit, prima ședință procedurală.

Compromisul a fost aproape suprarealist, din punct de vedere diplomatic: participanții s-au așezat la o masă rotundă, iar de o parte și de alta au fost plasate două mese dreptunghiulare, pentru secretari. Această construcție permitea părților să evite un răspuns direct la întrebarea câte părți din conflict recunoșteau, de fapt, drept entități politice distincte.

În afara sălilor de la Paris, în acest timp, se desfășura un război real.

Iar chiar și după ce problema mesei a fost, în cele din urmă, rezolvată, pacea nu a venit rapid. Negocierile s-au întins pe parcursul mai multor ani. O parte separată a documentelor Departamentului de Stat american acoperă 68 de întâlniri, în 27 de runde, între Henry Kissinger și reprezentanții Vietnamului de Nord, între august 1969 și decembrie 1973.

Acordurile de pace de la Paris au fost semnate, în cele din urmă, pe 27 ianuarie 1973. Acestea prevedeau încetarea focului și retragerea trupelor americane din Vietnam. Pe hârtie, unul dintre cele mai lungi și mai dureroase războaie pentru Statele Unite lua sfârșit.

Totuși, pacea s-a dovedit, din nou, mult mai complicată decât o simplă semnătură pe un document.

Chiar înainte de încheierea acordului, președintele Vietnamului de Sud, Nguyễn Văn Thiệu, se opusese categoric unora dintre prevederile-cheie, în special faptului că trupele nord-vietnameze puteau rămâne pe teritoriul sudic. Washingtonul a exercitat presiuni asupra aliatului său, pentru a obține acordul acestuia. În paralel, atunci când negocierile cu Hanoi au ajuns, din nou, într-un impas, președintele Richard Nixon a ordonat, în decembrie 1972, bombardamente masive asupra Vietnamului de Nord, cu bombardiere B-52, așa-numitele „bombardamente de Crăciun”. Deja în ianuarie, părțile au revenit la masa negocierilor și au semnat acordul.

Dar acesta nu a adus o pace durabilă. Chiar istoria oficială a diplomației americane recunoaște acest lucru: acordurile nu au reușit să asigure nici o încetare stabilă a focului, nici o soluționare politică a conflictului.

La mai puțin de doi ani și jumătate distanță, în aprilie 1975, războiul s-a încheiat, de fapt, nu prin negocieri, ci pe câmpul de luptă: trupele Vietnamului de Nord au cucerit Saigonul, iar Vietnamul de Sud a încetat să mai existe.

În aceasta constă paradoxul negocierilor de la Paris. Timp de aproape cinci ani, diplomații au discutat despre reprezentare, despre mese, despre încetarea focului, retragerea trupelor și viitorul politic al țării. Au ajuns, într-adevăr, să semneze un document care conținea cuvântul „pace” în titlu. Dar pacea propriu-zisă s-a dovedit mult mai scurtă decât negocierile care au dus la ea.

Doi ani au vorbit despre pace și, în tot acest timp, s-au luptat

Războiul din Coreea a oferit un alt exemplu paradoxal de negocieri care au durat aproape la fel de mult ca războiul însuși.

Ostilitățile au început în iunie 1950, când Coreea de Nord a invadat Coreea de Sud. Cam la un an distanță, frontul se stabilizase, practic, iar pe 10 iulie 1951 părțile s-au așezat la masa negocierilor. Discuțiile s-au desfășurat inițial la Kaesong, iar ulterior la Panmunjom.

Ar fi fost de așteptat ca, odată ce frontul aproape încremenise, iar ambele părți erau dispuse să discute despre un armistițiu, finalul războiului să fie aproape.

În realitate, negocierile au durat doi ani și 17 zile. Potrivit Arhivelor Naționale ale SUA, doar întâlnirile oficiale în plen au fost 158 la număr. Armistițiul a devenit unul dintre cele mai îndelung negociate din istorie.

Iar, tot acest timp, oamenii au continuat să moară.

În ultima etapă a războiului, frontul aproape că nu se mai mișca, dar luptele nu încetau. Documentele Departamentului de Stat american precizează clar că, timp de aproximativ 19 luni, situația militară a rămas, practic, blocată, în timp ce pierderile continuau, în paralel cu negocierile de la Panmunjom.

Această situație a creat o logică ciudată a războiului: diplomații încercau să fixeze viitoarea linie de demarcație, în timp ce militarii încercau, în același timp, să facă în așa fel încât linia respectivă să le fie cât mai favorabilă.

La început, părțile s-au certat îndelung tocmai pe tema traseului liniei de demarcație și a teritoriilor care urmau să rămână sub controlul fiecărei părți. Astfel, fiecare colină sau câțiva kilometri de front căpătau o importanță nu doar militară, ci și de negociere.

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Totuși, cel mai mult au blocat negocierile discuțiile privind soarta prizonierilor de război care nu doreau să se întoarcă acasă.

Partea comunistă insista asupra returnării tuturor prizonierilor. Statele Unite și comandamentul ONU susțineau principiul repatrierii voluntare: nimeni nu trebuia forțat să se întoarcă în Coreea de Nord sau în China, dacă nu își dorea acest lucru.

Problema era departe de a fi doar teoretică. O parte semnificativă a militarilor chinezi și nord-coreeni capturați declarau că nu doresc să se întoarcă acasă. Tocmai disputa privind soarta lor a prelungit negocierile cu încă aproximativ doi ani.

Pentru Beijing și Phenian, refuzul voluntar al mii de soldați proprii de a se întoarce acasă reprezenta, de asemenea, o problemă politică. Pentru Washington, la rândul său, returnarea forțată a unor oameni către regimuri pe care aceștia le respinseseră era, de asemenea, inacceptabilă.

La un moment dat, negocierile au ajuns, practic, într-un impas total. În 1952, la Panmunjom, a fost anunțată chiar și o pauză prelungită, iar problema prizonierilor de război a rămas principalul obstacol în calea unui acord.

Chiar atunci când un compromis începea, în sfârșit, să se contureze, a apărut o nouă problemă — de această dată, din partea unui aliat al SUA.

Președintele Coreei de Sud, Syngman Rhee, nu își dorea, sub nicio formă, un armistițiu care ar fi lăsat Coreea divizată. El își dorea continuarea războiului până la reunificarea peninsulei sub conducerea Seulului.

În iunie 1953, Syngman Rhee a făcut un pas care aproape a compromis un acord aflat deja aproape gata: autoritățile sud-coreene au eliberat mii de prizonieri de război nord-coreeni care nu doreau repatrierea. În documentele diplomatice americane, rezistența președintelui sud-coreean, în acel moment, este numită direct principalul obstacol în calea semnării armistițiului. Washingtonul a trebuit să negocieze separat cu propriul aliat, convingându-l să nu compromită acordul.

În cele din urmă, pe 27 iulie 1953, la Panmunjom, reprezentanții Comandamentului ONU, ai Armatei Populare Coreene și ai „voluntarilor populari” chinezi au semnat armistițiul. Potrivit Arhivelor Naționale ale SUA, ceremonia a fost rece, aproape ostentativ de rece: generalul William Harrison și generalul Nam Il abia dacă și-au recunoscut reciproc prezența, iar semnarea celor 18 exemplare ale acordului a durat aproximativ zece minute.

După 12 ore, focul urma să înceteze.

Dar un tratat de pace propriu-zis nu a fost niciodată semnat.

Documentul din 1953 a reprezentat doar un armistițiu militar: a oprit ostilitățile deschise, a creat o zonă demilitarizată și a separat trupele, dar nu a stabilit, din punct de vedere juridic, o pace definitivă între state. Departamentul de Stat american constată și astăzi că, după Războiul din Coreea, nu a fost niciodată semnat un tratat de pace.

Au trecut peste șapte decenii. Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân, și astăzi, despărțite de aceeași zonă demilitarizată.

Astfel, Războiul din Coreea a lăsat o lecție aproape opusă celei de la München. Acolo, s-a ajuns rapid la un acord și, totuși, războiul a venit. Aici, s-a negociat mai bine de doi ani, luptele au continuat în paralel, s-a reușit, în cele din urmă, oprirea focului, dar nu s-a ajuns niciodată la o pace propriu-zisă.

Pacea semnată de două ori: războiul din Ucraina

După declanșarea războiului din Donbas, în 2014, diplomația a intrat în acțiune aproape imediat. Pe 5 septembrie, la Minsk, reprezentanții Ucrainei, Rusiei și OSCE au semnat un protocol care prevedea încetarea focului, schimbul de prizonieri și un viitor proces de soluționare politică.

Însă foarte curând a devenit clar: este mult mai ușor să semnezi un armistițiu decât să-l faci să funcționeze.

Doar două săptămâni mai târziu, părțile au trebuit să convină asupra unui memorandum suplimentar, iar luptele nu au încetat. La începutul anului 2015, situația s-a acutizat din nou, au continuat lupte grele, în special în zona orașului Debalțeve.

Astfel, pe 12 februarie 2015, a apărut un al doilea document major — așa-numitul Minsk 2. Noul pachet de măsuri prevedea, din nou, încetarea focului, retragerea armamentului greu, schimbul de prizonieri și pași politici.

Regimul de încetare a focului urma să înceapă pe 15 februarie. Dar, chiar și după această dată, OSCE a continuat să înregistreze ostilități în anumite zone, iar situația din jurul orașului Debalțeve a rămas critică. Chiar a doua zi de la intrarea în vigoare a armistițiului, OSCE a lansat un apel separat, cerând ca acesta să nu fie compromis tocmai în acea zonă.

Acordurile de la Minsk nu au fost complet lipsite de rezultate. Ele au permis, din când în când, reducerea intensității luptelor, negocierea unor schimburi de prizonieri și retragerea unor armamente. Dar obiectivul principal nu a fost atins, războiul nu s-a încheiat.

În loc de o pace definitivă, Ucraina a primit ani întregi de noi „regimuri de liniște”, acorduri de separare a forțelor și încercări repetate de a impune respectarea unor acorduri deja semnate.

Patru luni până la următoarea întâlnire, care nu a mai avut loc niciodată

Pe 9 decembrie 2019, la Paris, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin s-au întâlnit pentru prima dată față în față. Alături de Emmanuel Macron și Angela Merkel, aceștia au participat la un summit în format normand, primul de acest fel după mai bine de trei ani.

Atunci a părut că negocierile reușiseră, în sfârșit, să iasă din impas. În concluziile comune, părțile au convenit ca, până la finalul anului, să introducă un regim complet de încetare a focului, să realizeze noi separări ale forțelor, să continue schimbul de persoane reținute și să deschidă noi puncte de trecere.

S-a convenit, separat, ca liderii să se reîntâlnească în termen de patru luni, pentru a discuta condițiile politice și de securitate ale unei viitoare soluționări.

După summit, Zelenski a declarat că principalele probleme nerezolvate rămân alegerile pe teritoriile ocupate și restabilirea controlului ucrainean asupra frontierei — subiecte la care spera să revină tocmai la întâlnirea următoare, potrivit informațiilor publicate pe site-ul președinției ucrainene.

Dar, patru luni mai târziu, un nou summit nu a mai avut loc. Nu a avut loc nici un an mai târziu.

Întâlnirea de la Paris a rămas ultimul summit al liderilor din formatul normand. Iar pe 24 februarie 2022, Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Istanbul 2022: pacea despre care încă se dispută

După declanșarea invaziei pe scară largă, Ucraina și Rusia au început negocieri chiar în timpul luptelor. Primele runde s-au desfășurat în Belarus, iar pe 29 martie 2022 delegațiile s-au întâlnit la Istanbul.

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Tocmai această întâlnire a devenit, ulterior, subiectul disputelor legate de o presupusă „înțelegere de pace aproape finalizată”.

În realitate, la Istanbul nu s-a semnat nimic. Delegația ucraineană și-a prezentat, oficial, doar propunerile privind un viitor sistem de securitate. Era vorba despre un statut neutru al Ucrainei, în schimbul unor garanții internaționale obligatorii din punct de vedere juridic, mai puternice decât Memorandumul de la Budapesta.

În paralel, rămâneau contradicții fundamentale — legate de teritorii, de viitorul armatei ucrainene, de garanțiile de securitate și de relația cu NATO. Prin urmare, a vorbi despre un tratat de pace deja convenit este incorect. Chiar și ulterior, atunci când Kremlinul a început să prezinte Istanbulul drept o „șansă de pace pierdută”, agenția Reuters a notat că proiectul de acord conținea prevederi asupra cărora existau, în continuare, divergențe serioase între părți.

În aceeași seară, Zelenski a descris situația destul de exact: semnalele venite de la negocieri puteau fi considerate pozitive, dar acestea „nu acoperă exploziile obuzelor rusești”. Rusia a anunțat atunci reducerea activității militare în jurul Kievului și al Cernihivului, însă președintele ucrainean a avertizat că războiul nu se încheie odată cu acest gest.

Evoluțiile ulterioare au confirmat acest lucru. Trupele ruse s-au retras din nordul Ucrainei, lumea a văzut consecințele ocupării orașului Buceă și ale altor localități, iar procesul de negociere s-a stins, treptat, de la sine.

Trump caută, din nou, un acord: negocierile continuă, la fel ca și războiul

În septembrie 2026, administrația lui Donald Trump a făcut o nouă încercare de a readuce Rusia și Ucraina la masa negocierilor, după o pauză de mai multe luni.

Pe 5 septembrie, trimișii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns la Moscova și au discutat cu Putin timp de peste trei ore. La Kremlin, întâlnirea a fost descrisă drept „constructivă”, iar partea americană a declarat că au fost discutați pașii următori pentru încheierea războiului. A fost cea de-a opta vizită a lui Witkoff la Moscova, în calitate de trimis al lui Trump.

A doua zi, Witkoff și Kushner au ajuns, pentru prima dată în această calitate, la Kiev, unde s-au întâlnit cu Zelenski. Au discutat despre posibilitatea reluării negocierilor directe cu Rusia, despre garanțiile de securitate și despre sprijinul acordat Ucrainei pe timpul iernii, fără a se ajunge, însă, la un progres concret.

Problema principală a rămas aceeași: Moscova nu a arătat nicio disponibilitate de a renunța la cerințele sale esențiale. După întâlnirile trimișilor americani, atât la Moscova, cât și la Kiev, diplomați occidentali și foști ambasadori americani în Ucraina nu au observat, la rândul lor, semne că poziția Kremlinului s-ar fi schimbat, în mod fundamental.

Cu toate acestea, pe 9 septembrie, Trump a declarat că Putin ar dori, aparent, să ajungă la un acord, calificând ultima sa discuție cu liderul rus drept „excelentă”. Potrivit Reuters, președintele american și-a exprimat, din nou, convingerea că un acord este posibil, cu condiția ca și Zelenski să fie dispus să avanseze în această direcție. În același timp, oficiali americani, ucraineni și europeni rămân mult mai sceptici în privința dorinței reale a Kremlinului de a pune capăt războiului.

Astfel, diplomația a ajuns, din nou, într-o situație deja familiară: Washingtonul vorbește despre o nouă șansă pentru un acord, Moscova despre contacte constructive, iar Kievul despre disponibilitatea de a negocia, cu condiția unor garanții reale.

Iar războiul, între timp, nu se oprește.

Și poate că tocmai acest fapt ne readuce cel mai exact la cuvintele lui Franklin. La aproape două secole și jumătate distanță, întrebarea nu mai este doar dacă poate exista o „pace rea”. Întrebarea este alta: când discursul despre pace reflectă, într-adevăr, dorința de a încheia un război — și când devine, de fapt, doar un alt instrument al aceluiași război?