Intervenție dificilă a Gărzii de Coastă în Marea Neagră: 12 persoane salvate de pe o navă comercială unde a avut loc o explozie

O navă a Gărzii de Coastă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a intervenit joi pentru salvarea echipajului unei nave aflate în pericol de scufundare, în apropierea apelor teritoriale ale României.

O navă a Gărzii de Coastă a intervenit de urgență Foto: Antonia Ispas

UPDATE 21.55 Garda de Coastă confirmă salvarea celor 12 persoane

Garda de Coastă confirmă că toate cele 12 persoane aflate la bordul navei comerciale care s-a scufundat în Marea Neagră au fost salvate, în urma unei operațiuni desfășurate în condiții dificile.

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii de frontieră au intervenit în seara zilei de 27 august, după ce la bordul navei comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, s-a produs un incendiu. Nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe.

MRCC Constanța a declanșat operațiunea de căutare și salvare, iar prima intervenție a fost asigurată de un mijloc naval al Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la fața locului.

După ce o navă comercială aflată în zonă a anunțat că a observat persoane în apă, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea acestora. Până la ora 21.00, toate cele 12 persoane fuseseră salvate. Zece au fost preluate de polițiștii de frontieră, iar alte două de echipajul navei comerciale. Una dintre persoanele salvate de polițiștii de frontieră este rănită.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, cu valuri de aproximativ 2,5 metri. Polițiștii de frontieră au coordonat operațiunea împreună cu două nave ARSVOM și nava comercială aflată în zonă.

Potrivit surselor, echipajul navei a anunțat inițial că la bord s-a produs o explozie.

UPDATE 21.36 Membru al echipajului cu răni grave la o mână

Un incendiu a izbucnit la bordul navei, iar o persoană din echipaj are răni grave la o mână. Nava se află sub pavilion al Republicii Dominicane.

Știre inițială

În urma intervenției, 12 persoane au fost salvate. Zece dintre acestea au fost preluate de nava Gărzii de Coastă, iar alte două persoane au fost salvate de o navă comercială aflată în zonă, au declarat surse Adevărul.

Toate cele 12 persoane sunt în drum spre țărm, la bordul celor două nave care au intervenit pentru salvarea lor.

Intervenția a avut loc în condițiile în care nava se afla în pericol de scufundare, la mică distanță în afara apelor teritoriale ale României.