 Intervenție dificilă a Gărzii de Coastă în Marea Neagră: 12 persoane salvate de pe o navă comercială unde a avut loc o explozie | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Intervenție dificilă a Gărzii de Coastă în Marea Neagră: 12 persoane salvate de pe o navă comercială unde a avut loc o explozie

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O navă a Gărzii de Coastă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a intervenit joi pentru salvarea echipajului unei nave aflate în pericol de scufundare, în apropierea apelor teritoriale ale României.

O navă a Gărzii de Coastă a intervenit de urgență
O navă a Gărzii de Coastă a intervenit de urgență Foto: Antonia Ispas

UPDATE 21.55 Garda de Coastă confirmă salvarea celor 12 persoane 

Garda de Coastă confirmă că toate cele 12 persoane aflate la bordul navei comerciale care s-a scufundat în Marea Neagră au fost salvate, în urma unei operațiuni desfășurate în condiții dificile.

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii de frontieră au intervenit în seara zilei de 27 august, după ce la bordul navei comerciale, care tranzita zona economică exclusivă a României, s-a produs un incendiu. Nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de Sfântu Gheorghe.

MRCC Constanța a declanșat operațiunea de căutare și salvare, iar prima intervenție a fost asigurată de un mijloc naval al Gărzii de Coastă, desemnat coordonator la fața locului.

După ce o navă comercială aflată în zonă a anunțat că a observat persoane în apă, polițiștii de frontieră au intervenit pentru salvarea acestora. Până la ora 21.00, toate cele 12 persoane fuseseră salvate. Zece au fost preluate de polițiștii de frontieră, iar alte două de echipajul navei comerciale. Una dintre persoanele salvate de polițiștii de frontieră este rănită.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, cu valuri de aproximativ 2,5 metri. Polițiștii de frontieră au coordonat operațiunea împreună cu două nave ARSVOM și nava comercială aflată în zonă.

Potrivit surselor, echipajul navei a anunțat inițial că la bord s-a produs o explozie.

UPDATE 21.36 Membru al echipajului cu răni grave la o mână

Un incendiu a izbucnit la bordul navei, iar o persoană din echipaj are răni grave la o mână. Nava se află sub pavilion al Republicii Dominicane.

Știre inițială

În urma intervenției, 12 persoane au fost salvate. Zece dintre acestea au fost preluate de nava Gărzii de Coastă, iar alte două persoane au fost salvate de o navă comercială aflată în zonă, au declarat surse Adevărul.

Toate cele 12 persoane sunt în drum spre țărm, la bordul celor două nave care au intervenit pentru salvarea lor.

Intervenția a avut loc în condițiile în care nava se afla în pericol de scufundare, la mică distanță în afara apelor teritoriale ale României.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
digi24.ro
image
Cum s-a ajuns la eșecul rușinos al legii salarizării. Patru miniștri n-au găsit în ultimii 5 ani o formulă potrivită
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, editorial în Fox News, publicat în timpul vizitei în Republica Moldova: „Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum înfruntăm Rusia”
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
Ce le-au spus arbitrii oltenilor! De ce nu a primit Nsimba penalty la Ararat
fanatik.ro
image
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
libertatea.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu, găsită moartă la 22 de ani: ce știe Poliția
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Video Andrei Bordeianu, transportat de urgență la spital: ”Să ne rugăm pentru el”. Au apărut imaginile ”horror” cu accidentul
digisport.ro
image
Au pus 10 euro la loto și au dat lovitura vieții! Doi prieteni din copilărie au câștigat 1.000.000 de euro
click.ro
image
Un bărbat a fost scos, joi, de 3 ori din mare de salvamari, la Eforie. A patra oară a murit
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
cancan.ro
image
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Magazinul îți oferă voucher în loc să-ți dea banii înapoi. Ești obligat să accepți?
playtech.ro
image
Carlos Mora, eliminat după meciul cu Ararat! Va rata minimum 2 meciuri din Conference League ale Universitatii Craiova
fanatik.ro
image
Problemele găsite de CNAIR la autostrăzile aflate în lucru, în ultimul an: „Disensiuni și neconformități”
ziare.com
image
Florin Tănase și-a găsit echipă, după ce ar fi decis să plece de la FCSB
digisport.ro
image
Leguma delicioasă care te poate întineri cu 5 ani. Mihaela Bilic „Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Șeful CIA, depasare la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO! Vladimir Putin ar viza ”o incursiune terestră la scară redusă”. Prima reacție a Kremlinului
mediaflux.ro
image
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Satul din Transilvania cu una dintre cele mai neobișnuite comunități religioase. 180 de case au dispărut în ultimii ani ai comunismului
actualitate.net
image
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat un teren în urmă cu 12 ani
click.ro
image
Ce delicii au avut invitații la aniversarea Andrei Măruță pentru cei 40 de ani de viață și 18 ani de căsnicie: „Cel mai mâncat produs a fost parizerul”
click.ro
image
Motivul pentru care Mikaela nu a mers cu Mihai Albu în vacanța din Bulgaria: „Ne aflăm într-un resort de 5 stele”. Detaliul din pozele cu soția chirurg
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
Bătălia de la Mohács, în Cronica lui Johann Schreier din 1555
Consecințele Bătăliei de la Mohacs. Un punct de cotitură în istoria Europei Centrale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
image
„Cineva și-a construit o casă pe terenul meu”. Coșmarul unui român care a cumpărat un teren în urmă cu 12 ani

OK! Magazine

image
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”