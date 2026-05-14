Foto Cinci persoane, prinse la pescuit ilegal pe Dunăre. Polițiștii au descoperit un sturion de 1,3 metri

Polițiștii de frontieră au prins marți, 12 mai, cinci persoane care pescuiau ilegal și au confiscat mai multe bărci, motoare și unelte de pescuit interzise. De asemenea, autoritățile au descoperit un sturion de 1,3 metri.

„În data de 12 mai 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfășurat o acțiune specifică pe raza localității Hârșova (Vadu Oii), județul Constanța, în vederea identificării și prinderii în flagrant a persoanelor care desfășurau activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat pe fluviul Dunărea”, transmite Poliția de Frontieră într-un comunicat.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat cinci persoane care practicau activități ilegale de pescuit. Oamenii legii au confiscat și patru ambarcațiuni, patru motoare de ambarcațiune, plase de pescuit de diferite dimensiuni, precum și plase monofilament.

La malul apei a fost descoperit un exemplar de sturion, cu lungimea de aproximativ 1,3 metri, precum și alte cantități de pește. Întreaga captură piscicolă a fost redată mediului natural.

Potrivit World Wildlife Fund (WWF) România, în întreaga lume sunt, în total, 27 de specii de sturion și pește-spadă incluse în anexele CITES după 1998, din care 6 se găsesc în Dunăre, iar 5 sunt într-un pericol critic de dispariție (una dintre acestea este considerată dispărută).

Bulgaria și România au interzis pescuitul a patru specii de sturioni care se găsesc în Dunăre și Marea Neagră – nisetrul (Acipenser gueldenstaedtii), cega (Acipenser ruthenus), păstruga (Acipenser stellatus) și morunul (Huso huso).

Sturionii capturați accidental trebuie eliberați imediat în apă.

WWF România adaugă că legea interzice și folosirea otrăvurilor, explozibililor sau altor substanțe care afectează peștii. De asemenea, sunt interzise transportul și comercializarea sturionilor capturați ilegal.