Marina ucraineană anunță că a lovit nava rusă Izumrud în apropiere de Novorossiisk, într-o operațiune desfășurată cu drone navale. Autoritățile ucrainene susțin că atacul a provocat victime în rândul echipajului, însă Moscova nu a comentat deocamdată informațiile.

Potrivit unui comunicat al Marinei ucrainene, nava de patrulare ar fi fost lovită de un sistem naval fără pilot de tip Sargan-3000, în timpul unei operațiuni desfășurate în largul coastei rusești.

Oficialii ucraineni afirmă că atacul s-a soldat cu morți și răniți în rândul echipajului navei. Informațiile nu au putut fi verificate independent, iar partea rusă nu a comentat până în prezent afirmațiile Kievului, potrivit Dialog.

Pentru Ucraina, Izumrud este legată de unul dintre cele mai tensionate episoade dinaintea invaziei pe scară largă. Nava a fost implicată în confruntarea din strâmtoarea Kerci, din 25 noiembrie 2018, când Rusia a capturat trei ambarcațiuni militare ucrainene și i-a reținut pe cei 24 de marinari aflați la bord.

Autoritățile ucrainene prezintă acum lovirea navei drept o revanșă pentru acel episod și un semnal al schimbării raportului de forțe în Marea Neagră.

Potrivit experților militari citați de presa ucraineană, atacul arată că nici zona din jurul portului Novorossiisk nu mai poate fi considerată complet sigură pentru navele rusești.