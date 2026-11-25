Noul Mers al Trenurilor 2026-2027 va intra în vigoare pe 13 decembrie 2026 și va fi valabil până pe 11 decembrie 2027. CFR Călători anunță că va pune zilnic în circulație aproximativ 1.000 de trenuri Regio, InterRegio și Intercity. Printre principalele modificări se numără reducerea timpilor de călătorie pe anumite rute, introducerea unor legături directe și extinderea utilizării trenurilor electrice Alstom și PESA.

Noul Mers al Trenurilor 2026-2027 va intra în vigoare pe 13 decembrie 2026. Foto: Shutterstock

Programul a fost stabilit în funcție de solicitările călătorilor, de condițiile de circulație pe infrastructura feroviară și de trenurile disponibile, se arată într-un comunicat.

Trenuri Intercity mai rapide între București, Craiova, Brașov și Cluj-Napoca

Una dintre noutățile noului program este introducerea unei perechi de trenuri Intercity directe pe ruta București Nord – Craiova și retur, fără opriri intermediare. Durata călătoriei va fi de mai puțin de trei ore.

De asemenea, trenurile Intercity vor asigura o călătorie de aproximativ două ore și zece minute între București și Brașov. Pe ruta București Nord – Cluj-Napoca, timpul de parcurs va scădea sub opt ore.

CFR Călători va introduce și o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri.

Totodată, trenurile IR 1645 și IR 1646 vor circula între București și Cluj-Napoca, prin Deda, unde vor fi asigurate conexiuni către și dinspre Târgu Mureș.

Alte două trenuri, IR 1633 și IR 1638, care circulă între București și Brașov, vor trece în categoria Regio Expres. Acestea vor opri în mai multe stații de interes, iar biletele vor avea tarife mai mici.

Unde vor circula trenurile electrice Alstom și PESA

Noul program prevede și extinderea utilizării ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA, pe măsură ce acestea vor fi livrate și preluate de CFR Călători.

În prezent, compania operează 12 rame Alstom Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive TRAXX Alstom. Până la finalul anului 2027, flota ar urma să ajungă la 24 de rame Alstom, 22 de rame PESA InterRegio și 37 de rame PESA Regio.

Trenurile Alstom Coradia Stream sunt prevăzute pentru curse InterRegio pe rutele București Nord – Suceava, București Nord – Iași, București Nord – Galați și Iași – Cluj-Napoca.

Ramele PESA vor fi introduse pe mai multe trasee InterRegio, printre care București – Călărași, Suceava – Constanța, Brașov – Cluj-Napoca, Reșița Nord – Timișoara Nord – Arad și Cluj-Napoca – Craiova – București.

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În categoria trenurilor Regio, noile rame sunt planificate pe rutele București – Adjud, Bacău – Pașcani, Fetești – Constanța, Brașov – Sfântu Gheorghe și Brașov – Gheorgheni. Până la preluarea tuturor ramelor PESA, o parte dintre aceste curse vor fi asigurate cu locomotive și vagoane clasice.

Schimbări în circulația trenurilor internaționale

Modificări sunt anunțate și pentru trenurile care asigură legături cu alte țări. CFR Călători va introduce vagoane modernizate în compunerea mai multor garnituri internaționale, pentru îmbunătățirea condițiilor de transport.

Pentru călătoriile dintre Târgu Mureș și Budapesta, cu trenurile 366 și 367, vor fi asigurate legături în stația Deda.

Începând din februarie 2027, trenurile internaționale 72, 73, 78 și 79, care circulă între București și Budapesta, vor avea traseul modificat prin Filiași și Târgu Jiu, ca urmare a închiderii liniei Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș pentru lucrări la infrastructură.

În schimb, trenurile 460 și 461, care asigură legături între București și Sofia, Varna sau Istanbul, nu vor circula din cauza lucrărilor care afectează traficul feroviar la frontiera Giurgiu Nord – Ruse.

De asemenea, trenurile 1094 și 1095, pe ruta București Nord – Ruse și retur, vor circula doar până în aprilie 2027.

Bilete pentru biciclete și notificări privind întârzierile

Printre facilitățile introduse se numără posibilitatea cumpărării de bilete pentru biciclete în trenurile Regio operate cu rame electrice PESA.

Totodată, aplicația de achiziționare online a biletelor va include notificări de tip pop-up, prin care pasagerii vor putea afla informații despre durata întârzierilor trenurilor.

Călătorii vor putea beneficia în continuare de ofertele comerciale ale companiei, printre care abonamentele, cardul TrenPlus, care oferă o reducere de 25% la bilete timp de un an, reducerea de 10% pentru călătoriile dus-întors și discounturi de până la 10% pentru biletele cumpărate în avans.

Când se pun în vânzare biletele

Biletele pentru trenurile care vor circula în zilele de 11 și 12 decembrie 2026, precum și pentru cursele programate în noul Mers al Trenurilor, începând cu 13 decembrie, vor fi disponibile din 2 decembrie 2026.

Acestea vor putea fi cumpărate online, de pe site-ul CFR Călători sau prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, dar și de la automatele din gări, casele de bilete și agențiile de voiaj.

Pentru rutele internaționale operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova și Ucraina, biletele nu sunt încă disponibile, întrucât CFR Călători nu a primit programele de circulație aferente.