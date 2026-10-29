 Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un tren german care circula pe ruta Stuttgart-Zürich nu a mai fost lăsat să intre în gara principală din Zürich, după ce a avut o întârziere de 13 minute. Pasagerii au fost anunțați că vor coborî la Schaffhausen.

Tren Deutsche Bahn
Tren Deutsche Bahn Foto: X/manager magazin

„Bine ați venit la bord”. Așa a început anunțul din trenul. Pasagerii au fost anunțați de mecanicul trenului că nu vor mai ajunge Zürich. El le-a precizat că trenul va opri în gara de la Schaffhausen, din cauza întârzierii de 13 minute pe care o are.

O pasageră a filmat momentul în care mecanicul trenului făcea anunţul, scrie nau.ch.

Purtătoarea de cuvânt a Căilor Ferate Elvețiene (SBB) a transmis ulterior că măsura a fost luată pentru a nu perturba alte curse.

Potrivit acesteia, regula este simplă: Un tren care vine din Germania și are o întârziere de 13 minute poate perturba programul altor trenuri. Acestea nu mai pot circula la orele stabilite, iar întârzierile se transmit mai departe, afectând și alte curse.

De altfel, în mai 2025, Elveția a suspendat circulația trenurilor companiei germane Deutsche Bahn pe teritoriul său, din cauza întârzierilor.

Autoritățile elvețiene le-au cerut germanilor să rezolve problemele de punctualitate pentru a putea circula în condiții optime pe căile ferate elvețiene.

Elvețienii au transmis că, de când au introdus această regulă, peste 80 de trenuri din 100 ajung la timp la Zürich. 

Ei susțin că au fost nevoiți să introducă această măsură din cauza întârzierilor repetate din ultimii ani.

De asemenea, în prezent, Germania și Elveția încearcă că facă legătura directă Stuttgart-Zürich mai sigură.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
digi24.ro
image
Incendiu la Aeroportul Henri Coandă, între terminalele Sosiri și Plecări. Suspectă este o femeie
stirileprotv.ro
image
Scandal uriaș! PRO TV, unul dintre principalii finanțatori ai ONG-ului care i-a făcut plângere Antenei 1 la CNA pentru ora la care se difuzează Insula Iubirii. Emisiunea, mutată din prime-time
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Bătaie de joc cu tezaurul național. Expert: milioane de piese din muzeele României sunt neevaluate. „Pui acolo 20 și ceva de lei și pleci cu un Grigorescu acasă!”
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Mic-dejun de toamnă ideal pentru sănătatea creierului
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
observatornews.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
cancan.ro
image
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
newsweek.ro
image
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Ioan Andone a numit jucătorii de la Dinamo care au „explodat” sub bagheta lui Nuno Campos: „Se distrează pe teren!”
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD.” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Influencerul Louis Florea, de urgență la spital! Avertismentul care l-a speriat: „S-ar putea răspândi spre creier”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Şoc total pentru românii care au cont pe Revolut. Verificaţi aplicaţia!
romaniatv.net
image
Mari probleme la calcularea pensiilor. Casele de Pensii din țară vin cu vești proaste pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan
click.ro
image
Influencerul Louis Florea, de urgență la spital! Avertismentul care l-a speriat: „S-ar putea răspândi spre creier”
click.ro
image
Carmen de la Sălciua, pusă la zid pentru operațiile estetice. Răspunsul care i-a închis gura unui internaut
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
Charlene și Albert la redeschiderea grădinii exotice Monaco 13 jpg
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
A pictat 10 tablouri în închisoare, dar statul nu voia să i le dea înapoi! Cum și-a câștigat un fost deținut dreptatea
image
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan

OK! Magazine

image
Contesa desfrânată a ajuns în patul împăratului cu misiune secretă! A inventat seducția fotografică înainte de Instagram