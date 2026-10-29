Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția

Un tren german care circula pe ruta Stuttgart-Zürich nu a mai fost lăsat să intre în gara principală din Zürich, după ce a avut o întârziere de 13 minute. Pasagerii au fost anunțați că vor coborî la Schaffhausen.

Tren Deutsche Bahn Foto: X/manager magazin

„Bine ați venit la bord”. Așa a început anunțul din trenul. Pasagerii au fost anunțați de mecanicul trenului că nu vor mai ajunge Zürich. El le-a precizat că trenul va opri în gara de la Schaffhausen, din cauza întârzierii de 13 minute pe care o are.

O pasageră a filmat momentul în care mecanicul trenului făcea anunţul, scrie nau.ch.

Purtătoarea de cuvânt a Căilor Ferate Elvețiene (SBB) a transmis ulterior că măsura a fost luată pentru a nu perturba alte curse.

Potrivit acesteia, regula este simplă: Un tren care vine din Germania și are o întârziere de 13 minute poate perturba programul altor trenuri. Acestea nu mai pot circula la orele stabilite, iar întârzierile se transmit mai departe, afectând și alte curse.

De altfel, în mai 2025, Elveția a suspendat circulația trenurilor companiei germane Deutsche Bahn pe teritoriul său, din cauza întârzierilor.

Autoritățile elvețiene le-au cerut germanilor să rezolve problemele de punctualitate pentru a putea circula în condiții optime pe căile ferate elvețiene.

Elvețienii au transmis că, de când au introdus această regulă, peste 80 de trenuri din 100 ajung la timp la Zürich.

Ei susțin că au fost nevoiți să introducă această măsură din cauza întârzierilor repetate din ultimii ani.

De asemenea, în prezent, Germania și Elveția încearcă că facă legătura directă Stuttgart-Zürich mai sigură.